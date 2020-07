Hepatit A : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Hepatit hastalığı virüslerin yol açtığı bir hastalık çeşididir. Hepatit A, B ve C olmak üzere 3 çeşidi vardır. Her hepatit çeşidinde hastalığa farklı bir virüs neden olur. Buna rağmen hastalığın seyri benzerdir. Bu yüzden herhangi bir hepatit çeşidine yakalanan kişinin diğer türlere de yakalanma ihtimali yüksektir. Hepatit A hastalığı, "enfeksiyonlu hepatit" veya halk arasında"sarılık" adı ile anılır.

Anal ilişkiyi tercih eden çiftlerin hepatit virüsünün dışkıda yaşayabilen bir tür olduğunu bilmesi gerekir. Çünkü bu ilişki ile virüsün bulaşma ihtimali artar. Ayrıca hepatit bulunan biri ile her türlü cinsel münasebet de hepatitin bulaşmasına neden olabilir.

Hepatit A Ölümcül Müdür?

İstatistikler her yıl 1,5 milyon kişinin hepatit hastalığına yakalandığını ortaya koyuyor. Özellikle yeterli beslenmenin olmadığı ve çevresel kirliliğin olduğu fakir ülkelerde hastalığın bulaşma riski oldukça fazladır. İçme sularının temiz olmadığı yerlerde en sık görülen hastalık olarak kabul edilen hepatit, tedavisi mümkün olan bir hastalık. Hastalığın görüldüğü çocukların %90'ı 10 yaşın altında olan çocuklardır.

Dünyada hepatit türlerine karşı aşılar ve ilaçlar olmasına karşın gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde bunlara ulaşım zor olduğu için her yıl binlerce insan hastalık dolayısıyla yaşamını yitiriyor. Akut hepatit A hastalığından dolayı her yıl 150,000 insanın öldüğü istatistiği mevcuttur. Hepatit A diğer hepatit türlerine göre kurtulma şansı yüksek bir türdür. Fakat aşı ve ilaçlara erişimin azlığı ile yaşam koşullarının kötülüğü bu hastalık ile savaşmaya engel olur. Bu hastalığa dikkat çekmek ve bilinç kazandırmak maksadı ile çeşitli kampanyalar da yürütülüyor. WHO gibi kuruluşlar gerçekleştirdikleri faaliyetler ile hepatit hastalığına dikkat çekerek farkındalık yaratıyor.