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Hepimizin sorunu! Koltuk altı kararmasının önüne evdeki çözüm yollarını kullarak geçin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Koyu koltuk altları nadiren ciddi bir sağlık sorunudur ve genellikle cildi kalınlaştırıp koyulaştıran bir cilt rahatsızlığından kaynaklanır. Ancak koyu renk koltuk altına sahip olmak rahatsız edici olabilir. Koltuk altlarınızı hafifletmek için evinizde kolayca bulabileceğiniz ürünleri bir araya getirdik.

Hepimizin sorunu! Koltuk altı kararmasının önüne evdeki çözüm yollarını kullarak geçin

Koltuk altı bölgesinin kararmasında birçok neden etkili. Bunlar; tıraş ile temizlemek, menopoz dönemi, hormonal değişmler, kozmetik ürünler ya da obezite gibi sorunlar olabilir. Bununla birlikte genetik yollarla da kişiye miras kalabilir. Çok koyu olan koltuk altlarını tamamen geçiremeseniz bile hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. İşte evdeki malzemelerle kullanacağınız çözüm yolları.

ELMA SİRKESİ + KARBONAT

1

2 çay kaşığı elma sirkesi, 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Köpürmeye başlamasını bekletin. Baloncuklar azaldıkça çözeltiyi koltuk altı bölgesine uygulayın ve bekleyin. Birkaç dakika daha kalmasını bekleyin ve ardından soğuk suyla durulayın ve kurulayın. Haftada 3 kez kullanın.

GÜL SUYU + KARBONAT

2

Gül suyu ve karbonatı karıştırıp bir macun hazırlayın. Ve koltuk altınıza uygulayın 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Haftada iki kez uygulayın.

SÜT + ZERDEÇAL + BAL

3

1 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın ve koltuk altlarınıza uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından durulayın. Haftada 3 kez kullanın.

ESMER ŞEKER + ZEYTİNYAĞI

4

3 yemek kaşığı kahverengi şeker ve 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını iyice karıştırın. 2 dakiak boyunca koltuk altlarınızda ovalayın 5 dakika dinlendirin. 5 dakika sonra koltuk altlarınızı ılık su kullanarak temizleyin ve yumuşak bir havluyla kurulayın. Haftada iki kere uygulayın.

BADEM YAĞI

5

Birkaç damla badem yağını koltuk altı bölgenize yaklaşık 8-10 dakika masaj yapın. Günlük olarak kullanın.

PATATES

6

Bir küçük patatesi soyun ve rendeleyin suyunu sıktıktan sonra koltuk altlarınıza uygulayın. 15 dakika bekledikten sınra soğuk suyla durulayın. Günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere uygulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI + SU

7

4-5 damla çay ağacı yağı ve bir bardak suyu sprey şişesine koyun ve çalkalayın. Koltuk altlarınıza püskürtün ve kurumaya bırakın. Günlük olarak uygulayın.

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