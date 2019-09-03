Hepimizin sorunu! Koltuk altı kararmasının önüne evdeki çözüm yollarını kullarak geçin

Koltuk altı bölgesinin kararmasında birçok neden etkili. Bunlar; tıraş ile temizlemek, menopoz dönemi, hormonal değişmler, kozmetik ürünler ya da obezite gibi sorunlar olabilir. Bununla birlikte genetik yollarla da kişiye miras kalabilir. Çok koyu olan koltuk altlarını tamamen geçiremeseniz bile hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. İşte evdeki malzemelerle kullanacağınız çözüm yolları.

ELMA SİRKESİ + KARBONAT

2 çay kaşığı elma sirkesi, 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Köpürmeye başlamasını bekletin. Baloncuklar azaldıkça çözeltiyi koltuk altı bölgesine uygulayın ve bekleyin. Birkaç dakika daha kalmasını bekleyin ve ardından soğuk suyla durulayın ve kurulayın. Haftada 3 kez kullanın.

GÜL SUYU + KARBONAT

Gül suyu ve karbonatı karıştırıp bir macun hazırlayın. Ve koltuk altınıza uygulayın 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Haftada iki kez uygulayın.

SÜT + ZERDEÇAL + BAL

1 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın ve koltuk altlarınıza uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından durulayın. Haftada 3 kez kullanın.