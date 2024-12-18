Hepsi bir araya topladı! 2025 kehanetleri çok konuşuldu: "Kovid'ten daha kötü yeni bir salgın patlak verecek"

MYNET|DIŞ HABERLER Psişik Dünya'nın(Psychic World) medyumları, kahinleri ve astrologları, gelecek yılı son on üç yılın en önemli küresel paradigma değişiminin başlangıcı olarak tanımladılar. 2025 tahminleri arasında olası bir salgının başlangıcı, Avrupa genelinde dramatik liderlik değişiklikleri ve uzay seyahatinde ilerlemeler yer aldı. Express'in haberine göre, Psişik Dünya'nın kehanetleri yapay zekada da bir evrim öngörüyorlar.

AVRUPA'DAKİ SİYASİ DEĞİŞİMLER

Almanya, İspanya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde 2025 yılında seçim yapılması bekleniyor. Psychic World, bunun "merkezci, geleneksel sosyo-demokrat partilerden uzaklaşma" ile sonuçlanabileceğini öngörüyor. Satürn'ün Koç burcundaki yolculuğu "statükoya meydan okuyan cesur, reformist liderleri" destekleyebilirken, Boğa burcundaki Uranüs ekonomik yenilik ve değişimi savunur.

YENİ BİR PANDEMİ

14 Mart'ta gerçekleşecek tam ay tutulması ve 21 Eylül'de gerçekleşecek kısmi güneş tutulmasıyla aynı zamana denk gelerek, bitişleri ve dönüştürücü başlangıçları simgeleyen 2025 yılında "KOVID-19'dan daha kötü" bir salgın konusunda uyarıda bulundu.

YAPAY ZEKA EVRİMİ

Kova burcundaki Plüton, yapay zekanın daha fazla inceleneceğini gösterebilir; Avrupa Birliği ve ABD'nin "yenilikçilik ile etik denetimi dengeleyerek" katı yapay zeka düzenlemeleri uygulayabileceği tahmin ediliyor.

UZAY KEŞFİ

Psychic World, 2025 için bu dünyadan olmayan bazı tahminlerde bulunarak, yeniden kullanılabilir roket teknolojisindeki ilerlemelerle "insan medeniyetinin sınırlarını Dünya gezegeninin ötesine taşıyacak yeni bir uzay keşfi ve yenilikler çağını" başlatacağını iddia etti.