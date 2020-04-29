Hepsi kadınlar tarafından keşfedildi! Onlar gerçeğe dönüştürdü biz kullanıyoruz

Kadınlar tarafından icat edilen, günlük hayatımızı daha pratik ve kolay hale getiren 8 ev eşyasının bir listesini hazırladık.

LUPE HERNANDEZ - EL DEZENFEKTANI

1966 yılında, Kaliforniya, Bakersfield şehrinde, genç bir hemşirelik öğrencisi, sabun ve suya erişim olmadığında ellerini temizlemek için bir yol tasarladı. Adı Lupe Hernández idi ve % 60-65 alkol içeren, bakterileri öldürebilen ve azaltabilen bir madde fikrini patentledi.

AMANDA JONES - VAKUMLU KONSERVE

1872'de yazar ve araştırmacı Amanda Jones, konserve için “Jones süreci” olarak adlandırılan bir vakum yöntemi icat etti. İçeriğinin hava geçirmez bir kapta işlendiği ve kapatıldığı gıda muhafazasından oluşuyordu. Buluşunda 5 patent aldı. 1880'de Şikago'da kadın haklarını ve oy hakkını güçlü bir şekilde destekleyen konserve şirketini kurdu.

RACHEL FULLER BROWN - ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİK

Rachel Fuller Brown, ilk etkili antifungal antibiyotiği geliştiren Amerikalı bir kimyagerdi. Keşfi, mikrobiyolog Elizabeth Lee Hazen ile uzun mesafeli bir işbirliğinin sonucuydu. Bu kadınlar sayesinde, mantar ilaçları artık eczanelerde etkili bir ilaç olarak satılmaktadır.