Hepsi kadınlar tarafından keşfedildi! Onlar gerçeğe dönüştürdü biz kullanıyoruz

Kadınlar tarafından icat edilen, günlük hayatımızı daha pratik ve kolay hale getiren 8 ev eşyasının bir listesini hazırladık.
1966 yılında, Kaliforniya, Bakersfield şehrinde, genç bir hemşirelik öğrencisi, sabun ve suya erişim olmadığında ellerini temizlemek için bir yol tasarladı. Adı Lupe Hernández idi ve % 60-65 alkol içeren, bakterileri öldürebilen ve azaltabilen bir madde fikrini patentledi.
1872'de yazar ve araştırmacı Amanda Jones, konserve için “Jones süreci” olarak adlandırılan bir vakum yöntemi icat etti. İçeriğinin hava geçirmez bir kapta işlendiği ve kapatıldığı gıda muhafazasından oluşuyordu. Buluşunda 5 patent aldı. 1880'de Şikago'da kadın haklarını ve oy hakkını güçlü bir şekilde destekleyen konserve şirketini kurdu.
Rachel Fuller Brown, ilk etkili antifungal antibiyotiği geliştiren Amerikalı bir kimyagerdi. Keşfi, mikrobiyolog Elizabeth Lee Hazen ile uzun mesafeli bir işbirliğinin sonucuydu. Bu kadınlar sayesinde, mantar ilaçları artık eczanelerde etkili bir ilaç olarak satılmaktadır.
Oyuncu ve mucit Florence Lawrence, ilk mekanik dönüş sinyali ve mekanik fren lambası ile otomotiv endüstrisini geliştirdi. Varyasyonu, otomobilin arka tamponuna yerleştirilen, sürücü koltuğunda bulunan düğmelere basılarak etkinleştirilebilen ve diğer sürücülere aracın nereye yöneleceğini bildiren bir sinyal koluydu. Ancak, bu yaratılışın patentini alamadı.
New York'ta doğan Marie Van Brittan Brown, 1966'da ev güvenlik sistemini icat etti. Sistem, sinyali evin içindeki bir monitöre gönderen bir açık kameradan oluşuyordu, böylece kişi, kapının dışında kimin olduğunu görebildi, ve uzaktan kumandayla kapıyı açabildi. Marie, kısa süre içinde sadece evlere değil, aynı zamanda işletmelere de hizmet eden Ulusal Bilim Komitesi'nden bir ödül aldı.
Ángela Ruiz Robles, zamanının çok ötesinde elektronik kitabı hayata geçiren bir mucitti. 1949'da Ruiz, “Mekanik Ansiklopedi” için patent aldı. Amacı, bilgiyi öğrencilere daha etkileşimli bir şekilde yaklaştırmaktı. Kitap, düğmelerin, bobinlerin, ışıkların ve kaydırılabilir sayfaların yer aldığı mekanik ve elektrikli bir cihazdı. Tüm dillerde otomatik alfabe kitapları içeriyordu.
Mary Phelps Jacob, aynı zamanda Caresse Crosby olarak da bilinir, Paris'te Amerikalı bir sanat patronu, bir yayıncıydı. Aynı zamanda İlk sütyeni icat eden kişi olarak tarihe geçti. 1910'da bir gece, bir davete hazırlanırken Mary, rahatsız olmanın yanı sıra giydiği kıyafet için çok uygun olmayan bir korse giydi. Bu yüzden kişisel hizmetçisinden 2 mendil, bir pembe kurdele, bir iğne ve iplikt istedi. Bu, yeni bir iç çamaşırı formunu başlattı. Bir sütyen astarını ve kayışını böyle ortaya çıktı.
Sarah Guppy, İngiltere'deki büyük projelere katkıda bulunan İngiliz bir mucitti. Evde kullanım için çeşitli nesneler geliştirdi. Bunlar arasında, ekmekleri sıcak tutan küçük bir tabaktan oluşan bugünkü ekmek kızartma makinesinin atası. O ve ailesi sadece 19. yüzyılın ilk yarısında 10 patent kaydetti. Buna ek olarak, Sarah Guppy çocuklar için kitaplar yazdı ve kızlar için bir yardım okulu kurdu.
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