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Hepsi porselen bebeği andırıyor ama Koreli kadınlar bakın cilt güzellikleri için neler neler yapıyorlar?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Cilt bakımı konusunda oldukça ünlü olan Koreli kadınlar pürüzsüz, lekesiz ve parlak bir cilde ulaşmak için neler yapıyor? Onlar adeta gençliğin ve güzelliğin şifresini çözmüş gibiler. Her yaşta ışıltılı ve sağlıklı, her daim pürüzsüz görünen ciltlerine hayran kalmamak elde değil! Sizin için Kore güzellik sektöründen birkaç püf noktasını bir araya getirdik.

Koreli kadınlar, 'yaşınız hakkında yalan söyleyebilirsiniz, ama cildiniz yalan söylemez' diyor. Akne ve kırışıklık tedavileriniz için her şeyi denediniz ancak, bir sonuç alamadıysanız oldukça etkili olan bu bakım önerilerini kullanabilirsiniz. Size net ve sağlıklı bir cilt sunacağını düşünüyoruz.

ÇOK AŞAMALI TEMİZLİK

Kore cilt bakım sistemi, güneş koruyucu ve makyaj gibi tüm yağ bazlı kirlerden kurtulmak için yağ bazlı temizlik yapmayı gerektiriyor. İlk önce yüzünüze yağ bazlı bir temizleyici uygulayın. Ardından cildinize 30 saniye boyunca masaj yapın. Sonra, yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. İkinci adım ise, ter ve kir gibi tüm su bazlı kalıntıları ortadan kaldıran su bazlı temizleyici kullanmaktır. Cildinizi kurutduktan sonra, nemi cilde hapsetmek için nemlendirici uygulayın.

YÜZ MASAJI VE MASKE

Dokunma hareketleri lenf düğümlerini uyarır ve bu, kan dolaşımını teşvik ederek yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. V-çizgisi boyunca, gözlerin üstündeki ve aralarındaki bölgelerde, ağız çevresinde sıklıkla masaj yapılır. Vaktinizin çok olduğu geceler yatmadan önce cildinize-özellikle mimiklerinizin ve kırışıklarınızın belirgin olduğu yerlere masaj yapın. Ardından yoğun nem veren bir maskeyi tüm yüzünüze uygulayın. Maske kollajen yapısı ile derinleşmeye başlayan kırışıklıklarla sizi vedalaştırır.

DUŞ SONRASI NEMLENDİRME

Nemlendirici işlemden gerçekten faydalanmak istiyorsanız ve herhangi bir losyon veya kremin gözeneklerinize tam olarak nüfuz etmesini istiyorsanız, duştan çıkar çıkmaz nemlendirdiğinizden emin olun. Duş yaparken veya banyo yaparken gözenekleriniz açıldığından, nemlendiriciyi kuruduktan bir dakika sonra yüzünüze uygulayın.

VİTAMİN C

C vitamini, içinizi ve dışınızı besler, antioksidan özellikleri yorgun ciltleri temizler ve cildin dolaşımını iyileştirerek cildi aydınlatır ve ferahlatır. Sitrik asit, aşırı kir ve yağdan arınmanızı sağlar. Sitrik asitin iyileştirici güçlerinden faydalanmak için, C vitamini serumu kullanın.

GINSENG

Ginseng muhtemelen Kore'nin sağlık için en iyi ilacıdır. Antioksidan görevi görür, yaşlanmayı önler, cildin elastikiyetini korur ve cilt hücrelerinin ömrünü uzatır. Ginseng ayrıca cildin derisindeki kollajen üretimini arttırmakta çok etkilidir.

HIYALURONİK ASİT

Yaşlandıkça, daha az sebum üretilir ve nem azalması nedeniyle cilt yaşlanma süreci hızlanır. Hiyalüronik asit, mükemmel bir nem bağlayıcı bileşen olup cildinizdeki nemin korunmasına yardımcı olur ve cildimiz için faydalı özellikler taşır. Sarkan cildi hidratlı ve elastik bir cilde dönüştürür.

SALYANGOZ MÜSİN

Kore'liler cilt bakımında, sürekli olarak yenilikçi ürünler ve sıra dışı doğal maddeler arayışında rakipsizdir ve salyangoz müsin kesinlikle bu araştırmanın başarılı bir örneğidir. Salyangoz müsin kollajen, hiyaluronik asit, vitaminler ve mineral tuzlar içerir. Hücreleri yeniden oluşturmak için doğal olarak tasarlanmıştır. Yapısı gereği salyangoz musin, serbest radikalleri etkili bir şekilde bağlayabilme ve kollajen ve elastin üretimini normalleştirebilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir, bu yüzden ciltteki tahrişi yatıştırır. Cildi nemlendirir, nemi tutan ince bir görünmez filmle kaplar, ancak oksijenin geçmesine ve cildin nefes almasına izin verir.

GÜNEŞ KORUYUCULARI

Yaz ya da kış farketmeksizin Koreli kadınlar, yaşlanmayı geciktirmek için güneş koruyucularından faydalanıyor. Güneş koruyucuları lekelenmeyi de önlüyor.

KOLLAJEN

Kollajen, cildinize yapı sağlayan bir protein türüdür. Kollajen, cildin elastikiyetini korumaya ve cildin daha aydınlık olmasını sağlar. Kolajenden yoksun cilt sarkık olur ve dolgunluk ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Ne yazık ki, yaşla birlikte kollajen üretimi büyük ölçüde yavaşlar. İşte bu yüzden kolajen serumlar anti-aging K-beauty sürecinde çok önemli bir rol oynar.

PEPTIDLER

Yukarıda belirttiğimiz gibi, kolajen cildimiz için çok önemlidir. Birçok küçük parçadan yapılmış bir zincire benzeyen bir proteindir. Bu segmentlere peptit denir. Vücudumuz artan miktarda peptit tespit ettiğinde, cildin kolajen kaybettiğine ve onu üretmeye başladığına dair bir mesaj alır. Başka bir deyişle, peptit içeren ürünler kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur.


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