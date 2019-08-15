Hepsi porselen bebeği andırıyor ama Koreli kadınlar bakın cilt güzellikleri için neler neler yapıyorlar?

Koreli kadınlar, 'yaşınız hakkında yalan söyleyebilirsiniz, ama cildiniz yalan söylemez' diyor. Akne ve kırışıklık tedavileriniz için her şeyi denediniz ancak, bir sonuç alamadıysanız oldukça etkili olan bu bakım önerilerini kullanabilirsiniz. Size net ve sağlıklı bir cilt sunacağını düşünüyoruz.

ÇOK AŞAMALI TEMİZLİK

Kore cilt bakım sistemi, güneş koruyucu ve makyaj gibi tüm yağ bazlı kirlerden kurtulmak için yağ bazlı temizlik yapmayı gerektiriyor. İlk önce yüzünüze yağ bazlı bir temizleyici uygulayın. Ardından cildinize 30 saniye boyunca masaj yapın. Sonra, yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. İkinci adım ise, ter ve kir gibi tüm su bazlı kalıntıları ortadan kaldıran su bazlı temizleyici kullanmaktır. Cildinizi kurutduktan sonra, nemi cilde hapsetmek için nemlendirici uygulayın.

YÜZ MASAJI VE MASKE

Dokunma hareketleri lenf düğümlerini uyarır ve bu, kan dolaşımını teşvik ederek yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. V-çizgisi boyunca, gözlerin üstündeki ve aralarındaki bölgelerde, ağız çevresinde sıklıkla masaj yapılır. Vaktinizin çok olduğu geceler yatmadan önce cildinize-özellikle mimiklerinizin ve kırışıklarınızın belirgin olduğu yerlere masaj yapın. Ardından yoğun nem veren bir maskeyi tüm yüzünüze uygulayın. Maske kollajen yapısı ile derinleşmeye başlayan kırışıklıklarla sizi vedalaştırır.