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Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizi inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, valizde 131 bin 500 adet uyuşturucu hap bulunduğunu tespit etti.

Havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan Suudi Arabistanlı bir yolcuya ait olduğu tespit edilen valizde bulunan uyuşturucuların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi
Suudi Arabistanlı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada, tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisin yabancı uyruklu şahsı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı uyuşturucu

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