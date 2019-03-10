Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan Suudi Arabistanlı bir yolcuya ait olduğu tespit edilen valizde bulunan uyuşturucuların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi

Suudi Arabistanlı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada, tatlı ve hurma paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.