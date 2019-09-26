Hepsiburada ve Allianz’dan stratejik iş birliği

“Bu Hepsiburada'nın sigorta alanındaki ilk stratejik ortaklığı. Türkiye’de e-ticaret ve dijital dönüşümün öncü firması olarak bir ilki daha duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Allianz gibi konusunda uzman, dünya oyuncusu bir partner ile iş birliği yapmaktan dolayı da ayrıca memnunuz. Hedefimiz müşterilerimize daima mükemmel bir alışveriş deneyimi sunarak, onların hayatını kolaylaştırmak. Bu hedefle de mevcut ürün çeşitliliğimize ek olarak, müşterilerimize en uygun sigorta çözümlerini Allianz ile birlikte hızlı, kolay, pratik, kısacası online alışveriş rahatlığı ve konforuyla sunuyoruz. Müşterilerimiz artık 35’den fazla kategoride 25 milyonu aşkın tüketici ürünlerimizin yanı sıra, aynı zamanda sağlık, eğitim, eşya ya da ev sigortalarına Hepsiburada kanalıyla ve Allianz güvencesiyle sahip olabilecekler.”

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ise sigorta sektörünün dijitalizasyon lideri olarak yeni teknolojilerin yaşam alışkanlıklarını, satın alma davranışlarını ve iletişim tercihlerini değiştirdiği bir dönemde, müşterilere hem daha etkili ulaşabilmek hem de memnuniyetlerini yükseltmek için dijitalleşmeye öncelik verdiğini, bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Hepsiburada iş birliği ile sigorta sektöründe müşteri deneyimine yeni bir boyut getiriyoruz. Müşterilerimize Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Geri Ödeyen Eğitim Sigortası, Eşyam Sigortası ile Yuvam Sigortası ürünlerimize Hepsiburada üzerinden kolayca ulaşma ve kendilerine en uygun modeli seçerek satış kanallarımıza kolaylıkla ulaşma olanağı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.