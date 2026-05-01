KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Her 10 kadından 8'inde var: Bu aşıyı geç kalmadan yaptırın!

Uzman Dr. Derya Ertürk, HPV'nin genital siğiller ve rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle 9'lu HPV aşısının yüzde 90'a varan koruma sağladığını söyledi. Dr. Ertürk, HPV aşısında erken yaşın önemine de dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, HPV aşısının önemine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. HPV'nin hem genital siğillerin hem de rahim ağzı kanserinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Ertürk, her 10 kadından 8'inin yaşamı boyunca bu virüsle karşılaştığını belirtti. Bu kadar yaygın görülen bir enfeksiyondan korunmanın en etkili yollarından birinin HPV aşısı olduğunu vurguladı.

Özellikle 9'lu HPV aşısının hem genital siğillere hem de rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV tiplerine karşı yüzde 90'a kadar koruma sağladığını kaydeden Dr. Derya Ertürk, aşının koruyuculuğunun yaşa göre değiştiğini söyledi.

Aşının 9-14 yaş arasında uygulandığında yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını belirten Dr. Ertürk, 14-21 yaş arasında bu oranın yüzde 80-90 seviyelerinde olduğunu, ilerleyen yaşlarda ise koruyuculuğun giderek azaldığını ifade etti.

Ertürk, HPV aşısının 45 yaşına kadar uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Ertürk, "Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar güçlü koruma sağlanır. HPV aşısı, geleceğiniz ve sağlığınız için çok önemli bir yatırımdır. Bu nedenle geç kalmadan yaptırılmalıdır" dedi.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.