KADIN

Her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği görülüyor, bu sorunun altında ciddi nedenler yatıyor olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kadınların birbirleriyle hastalıkları üzerine sohbetlerinde çok sık söylenen 'benim de öyle' ifadesi çoğunlukla rahatlatıcı bir etki yaratıyor ve sanki sorun önemsizmiş gibi algılanıyor. Ancak tehlike burada başlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği olabildiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk “Kadınların hastalıkları, arkadaşların ‘benim de öyle oluyor’ , ‘benim de düzensiz, yıllardır böyle’ şeklindeki sözleriyle teselliye dönüşebiliyor ve rahatlatıcı oluyor. Oysa adet düzensizliği sorununun altında ciddi nedenler yatabiliyor!” diyor. Öztürk her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği olabildiğini belirterek, 21-35 gün arasında seyreden normal adet döngüsünün ortalama 3-7 gün sürdüğünü, bu tanımın dışındaki tüm durumların adet düzensizliği olarak kabul edildiğini söylüyor. Dr. Funda Öztürk, adet düzensizliğinin altında yatan 8 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu hastalıkta arkadaş çevresi yanıltıcı oluyor!

FİZYOLOJİK NEDENLER

FİZYOLOJİK NEDENLER
Günlük hayat içerisinde yaşadığımız stres, kilo alıp vermeler, beslenme tarzındaki değişiklikler, ağır egzersiz, iklim ve çevre değişikliği, kronik hastalıkların varlığı (karaciğer ve böbrek hastalıkları, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları), bazı ilaçlar (özellikle antidepresanlar, hormonal ilaçlar, kan inceltici ilaçlar, antienflamatuar ilaçlar), bitkisel ürünlerin kullanımı adet düzensizliklerini etkiliyor.

HORMONAL NEDENLER

HORMONAL NEDENLER
Düzenli adet görmek için vücuttaki bir çok hormonun sağlıklı bir denge içerisinde olması gerekiyor. Adet düzeni öncelikle östrojen ve progesteron etkisi altında gerçekleşiyor. Anovulasyon adet düzensizliğinin en sık rastlanan sebebi. Yumurtlamanın gerçekleşmediği bu durumlarda progesteron eksikliği gelişiyor ve bu da östrojen hakimiyetinin artmasına ve kanamalara yol açıyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Adet düzensizliklerinin en sık nedenini oluşturuyor. Bu rahatsızlıkta erken dönemde adet düzensizlikleri, gebe kalmakta zorluk, tüylenme, sivilcelenme sorunları yaşanırken; uzun dönemde diyabet (insülin gerektirmeyen şeker hastalığı), kiloya bağlı tansiyon, kolestrole bağlı kalp hastalıkları ve rahim çeperindeki kalınlaşma nedeniyle rahim kanseri riski artıyor.

TİROİT HASTALIKLARI

TİROİT HASTALIKLARI
Tiroit hormonlarının yetersiz salgılandığı durumlarda da (hipotiroidi), aşırı salgılandığı durumlarda da (hipertiroidi) adet düzeni olumsuz etkileniyor. Prolaktin hormonu da hipofizden salınıyor ve adet düzenini etkiliyor. Prolaktin seviyesinin artması hipofiz bezinde oluşan adenom varlığında görülüyor ki bu durumda hem adet miktarı azalıyor hem de kanama miktarı azalıyor.

DİYABET HASTALIĞI

DİYABET HASTALIĞI
Gerek diyabet hastalığını oluşturan sebepler, gerekse diyabet hastalığının oluşturduğu komplikasyonlar adet düzensizliğine yol açıyor. Bunların başında da kilo problemi geliyor. Özellikle kadınlarda kilo ile adet düzensizliği doğru ilişkili. Bir genç kadında kilo ne kadar fazlaysa adet düzensizliği olma ihtimali de o derece yüksek oluyor.

HAMİLELİK KOMPLİKASYONLARI

HAMİLELİK KOMPLİKASYONLARI
Özellikle adet döngüsü düzenli olmayan kadınlarda görülen kanamaların bir kısmını fark edilmeyen düşükler oluşturuyor. Hele de adet gecikmesini takiben kasık ağrısı ile birlikte lekelenme veya daha fazla kanamanın varlığı durumunda dış gebelik olabileceği de akla gelmeli ve hamilelik testi yapılmalı.

YUMURTALIK KİSTLERİ

YUMURTALIK KİSTLERİ
Yumurtalık (over) kistler üretebiliyor. Üreme çağındaki her kadında bu kistlerin yarattığı etkiler değişiklik gösterse de genellikle adet düzensizliği ile kendini gösteriyor. Yumurtalıklarda oluşan kistler, yaşanan adet döngüsü üzerinde etkili olan hormon dengesizliği nedeniyle adet gecikmelerine, iki adet arasında ara kanamalara ve hatta adetin kesilmesine dek bir çok etkiye yol açabiliyor. Bazı kadınların bedensel yapılarında herhangi bir belirti vermeden varlığı sürdüren kistler bazı durumlarda ise bir anda belirti verebiliyor.

RAHİM İLE İLGİLİ NEDENLER

RAHİM İLE İLGİLİ NEDENLER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk “Rahim duvarındaki miyomlar çoğu zaman aşırı kanamaya eğilimlidirler. Adet kanamasının miktarını arttırarak demir eksikliği anemisi, çarpıntı ve halsizlik gelişmesine yol açarlar. Rahim ağzı polipleri özellikle ilişki sonrası başlayan kanamaya yol açarlar. Rahim ağzı kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanserleri de kanama ve düzensiz adet ile ortaya çıkarlar. Çoğu zaman rahim içi araç kullanımı, genelde adet düzenleyici olmakla birlikte doğum kontrol haplarının düzensiz kullanımı da kanama sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır” diyor.
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regl ağrı regl düzensizliği

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