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Her 8 erkekten birinde görülüyor! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

07.09.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar; baba, kardeş, amca, dayı gibi yakın akrabalarda prostat kanseri geçmişi olan kişilerin bilhassa 40 yaşından itibaren kontrole gitmesi gerektiğini belirtip uyardı, bu hastalık her 8 erkekten birinde görülüyor. İşte birçok erkeğin korkulu rüyası prostat kanserine ilişkin detaylar...

Her 8 erkekten birinde görülüyor! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de yüksek başarı sağlayabiliyor. Yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar prostat kanserine dikkat çekip uyarıda bulundu.

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CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Baba ve kardeş başta olmak üzere amca, dayı gibi yakın akrabaları prostat kanserine yakalanan kişilerin mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerektiğini belirten uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde prostatın daha çok büyüyeceğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını aktardı.

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BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Uzmanlar prostat kanseri belirtilerine dikkat çekti. Bu semptomları olan kişilerin Üroloji Polikliniklerinden randevu alıp, gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptırması gerekiyor:

  • Sık tuvalete gitme

  • Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma

  • Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma

  • İdrar kaçırma

  • İdrar yaparken yanma hissi

  • İdrar yapma esnasında ağrı

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  • İdrar damlatma

  • Kesintili idrar çıkışı

  • İdrar yapmaya başlamada ve bitirmede zorluk çekme

  • İdrarda kan görme

  • Menide kan görme

  • Sancılı boşalma
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