Her 8 erkekten birinde görülüyor! Ailenizde varsa dikkat, kanser olabilirsiniz

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de yüksek başarı sağlayabiliyor. Yaşın ilerlemesi ile birlikte yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar prostat kanserine dikkat çekip uyarıda bulundu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Baba ve kardeş başta olmak üzere amca, dayı gibi yakın akrabaları prostat kanserine yakalanan kişilerin mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerektiğini belirten uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde prostatın daha çok büyüyeceğini ve ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını aktardı.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Uzmanlar prostat kanseri belirtilerine dikkat çekti. Bu semptomları olan kişilerin Üroloji Polikliniklerinden randevu alıp, gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptırması gerekiyor:

Sık tuvalete gitme

Geceleri idrar yapmak için çok fazla kalkma

Bir anda tuvalet yapma hissi gelip, tuvalete koşma

İdrar kaçırma

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yapma esnasında ağrı