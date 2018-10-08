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Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te seyyar satıcı bir genç peronla tren arasındaki boşluğa düştü. Boşluğa düşen gencin kafası platform ile tren arasına sıkıştırdı. İnanılmaz olayda genç uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Arjantin’in Başkent Buenos Aires’in güneyinde bir tren istasyonunda seyyar satıcı olduğu bildirilen genç dengesini kaybederek kafasını, platform ile tren arasına sıkıştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı genci uzun uğraşlar sonrasında kurtardı. Kurtarma ekibine liderlik eden itfaiye şefi Germn Freire, olayın çok garip olduğunu ve gencin kurtarılmasının olağanüstü bir şey olduğunu söyledi. Olayla ilgili açıklama yapan itfaiyeciler, “Tren hareket ettiği zaman yanlış bir adım atmış, aşağıya kaymış ve tren ile platform arasında sıkışmış olmalı” ifadesini kullandı.

Genç adamın kurtarıldıktan sonra, vücudunda ezikler olduğunu açıklayan yetkililer, rutin kontroller için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Birkaç gün önce bir kişinin aynı istasyonda tren raylarına düşerek öldüğünü hatırlatan yetkililer, gencin şanslı olduğuna dikkat çekti.

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Arjantin Buenos Aires tren kafası boşluğa sıkıştı tren boşluğu

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