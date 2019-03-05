HABER

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Müzesi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkılarak hazırlanan ve 28 Nisan'a kadar sürecek "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi, İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak leğen ve ibrikler de yer alıyor. İşte yer alan diğer sanat eserleri:

Tombak: Altından Süzülen Zerafet

Tombak zemzem ibriği
Tombak kahvedan ve fincanlar
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak at alınlığı
Osmanlı ordusu için üretilen tombak at alınlığı ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğferler
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer
Tombak miğfer, kalkan ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak üzengiler
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları
Tombak leğen ve ibrikler
Tombak fincan zarfları
Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, üzeri yazılı tabak da yer alıyor
Hamam tası
Tombak buhurdanlar
Tombak şamdanlar
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergi 28 Nisan'a kadar gezilebilecek. (AA)
İşte sergiden diğer kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
osmanlı imparatorluğu tombak sanatı Tombak altın

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Temsili düşman adası ele geçirildi

Temsili düşman adası ele geçirildi

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.