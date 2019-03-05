Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, tombak leğen ve ibrikler de yer alıyor. İşte yer alan diğer sanat eserleri:
Tombak: Altından Süzülen Zerafet
Tombak kahvedan ve fincanlar
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak at alınlığı
Osmanlı ordusu için üretilen tombak at alınlığı ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğferler
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer
Tombak miğfer, kalkan ve koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak koşum takımları
Osmanlı ordusu için üretilen tombak üzengiler
Osmanlı ordusu için üretilen tombak miğfer, kalkan, at alınlığı ve koşum takımları
Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergide, üzeri yazılı tabak da yer alıyor
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde icra edilmeyen Tombak sanatını meraklılarıyla buluşturan sergi 28 Nisan'a kadar gezilebilecek. (AA)
İşte sergiden diğer kareler...
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