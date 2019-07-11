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Her çamaşırda kullanıyoruz ama bazı ürünler var ki asla yumuşatıcı kullanmamalısınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 11.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bütün marketlerde çok farklı kokularda, renklerde ve çeşitlilikte yumuşatıcı bulabiliyoruz. Peki deterjanla mükemmel bir ikili gibi görünen yumuşatıcıyı her kumaşta kullanabilir miyiz? Uzmanlara göre 'hayır.' Peki neden? İşte cevapları.

Çamaşırlarımıza hoş bir koku ve yumuşaklık verdiği için vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan yumuşatıcıyı kullanmamız gereken bazı durumlar var. Çamaşırlarınıza zarar vermek istemiyorsanız okumaya devam edin.

Pek çok evde yumuşatıcı kullanılır ancak kullanmamanız gereken alanlar da var

HAVLULAR

HAVLULAR
Yüzümüzün çizilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Hepimiz güzel, yumuşak havlular kullanmak istiyoruz elbette. Tuhaf gelebilir ama havlularda yumuşatıcı kullanmamak daha iyi olabilir. Havlularda kullanılan yumuşatıcı ilk etapta yumuşak olmasını sağlar ancak kalitesi çok uzun sürmez ve bu durum nemi kolay çekmemesine ve havluların daha çabuk yağlanmasına neden olur. Yumuşatıcı yerine yarım bardak beyaz sirke kullanmak daha iyidir.

TEMİZLİK BEZLERİ - SPOR KIYAFETLERİ

TEMİZLİK BEZLERİ - SPOR KIYAFETLERİ
Aynı durum mikrofiber bezlerde de geçerli. Yumuşatıcı kullanılan bezler suyu kolay emmez ve istenilen etkiyi alamazsınız. Benzer şekilde spor kıyafetler, yangına dayanıklı giysiler veya su geçirmez giysiler üzerinde herhangi bir yumuşatıcı kullanmamalısınız. Elastik ve naylon da, yumuşatıcı ile uyuşmuyor.

BEBEK GİYSİLERİ

BEBEK GİYSİLERİ
Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için yumuşatıcıyla duyarlıdır. Bunun yerine biraz sirke kullanabilirsiniz.

DOĞRUDAN UYGULAMA

DOĞRUDAN UYGULAMA
Yumuşatıcıyı asla doğrudan giysilerinize dökmeyin. Bunun bir temizlik maddesi veya leke sökücü olmadığını bilin. Böyle bir kullanım kıyaftelerinizde mumsu bir doku bırakabilir. Bununla birlikte yoğun lekeli kıyafetleri yıkayacaksanız ya çok az yumuşatıcı ya da hiç kullanmamalısınız.

ÇEVRE

ÇEVRE
Daha çok çevre dostu olmak istiyorsanız yumuşatıcıyı hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Çünkü içindeki kimyasallar çevreye, insanlara ve hayvanlara zarar verebilen maddeler içerir. Bunun yerine, biraz beyaz sirke veya biyolojik olarak parçalanabilir bir deterjan kullanabilirsiniz.
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