Her çamaşırda kullanıyoruz ama bazı ürünler var ki asla yumuşatıcı kullanmamalısınız

Çamaşırlarımıza hoş bir koku ve yumuşaklık verdiği için vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan yumuşatıcıyı kullanmamız gereken bazı durumlar var. Çamaşırlarınıza zarar vermek istemiyorsanız okumaya devam edin.

Pek çok evde yumuşatıcı kullanılır ancak kullanmamanız gereken alanlar da var

HAVLULAR Yüzümüzün çizilmesini hiçbir zaman istemeyiz. Hepimiz güzel, yumuşak havlular kullanmak istiyoruz elbette. Tuhaf gelebilir ama havlularda yumuşatıcı kullanmamak daha iyi olabilir. Havlularda kullanılan yumuşatıcı ilk etapta yumuşak olmasını sağlar ancak kalitesi çok uzun sürmez ve bu durum nemi kolay çekmemesine ve havluların daha çabuk yağlanmasına neden olur. Yumuşatıcı yerine yarım bardak beyaz sirke kullanmak daha iyidir.

TEMİZLİK BEZLERİ - SPOR KIYAFETLERİ Aynı durum mikrofiber bezlerde de geçerli. Yumuşatıcı kullanılan bezler suyu kolay emmez ve istenilen etkiyi alamazsınız. Benzer şekilde spor kıyafetler, yangına dayanıklı giysiler veya su geçirmez giysiler üzerinde herhangi bir yumuşatıcı kullanmamalısınız. Elastik ve naylon da, yumuşatıcı ile uyuşmuyor.

BEBEK GİYSİLERİ Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için yumuşatıcıyla duyarlıdır. Bunun yerine biraz sirke kullanabilirsiniz.

DOĞRUDAN UYGULAMA Yumuşatıcıyı asla doğrudan giysilerinize dökmeyin. Bunun bir temizlik maddesi veya leke sökücü olmadığını bilin. Böyle bir kullanım kıyaftelerinizde mumsu bir doku bırakabilir. Bununla birlikte yoğun lekeli kıyafetleri yıkayacaksanız ya çok az yumuşatıcı ya da hiç kullanmamalısınız.