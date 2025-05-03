Her damlası şifa... Bebeklerin ilk besini ve ilacı, 6 ay çok önemli! Anne sütünü artırmak için neler yapılabilir? Anne sütünün faydaları nedir?

Anne sütünde bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan protein ve karbonhidrat gibi besin öğelerinin bulunduğunu belirten Hekimoğlu, "Doğumdan sonraki ilk günlerde anneden salınan süt 'kolostrum' adını verdiğimiz ilk süt olarak bilinmektedir. Bu sütün özelliği, bağışıklık maddelerini çok yoğun miktarda içeren bir süt olmasıdır. Bebek bundan ne kadar çok faydalanırsa o kadar bağışıklığı kuvvetli olacak demektir" dedi.

"EN İDEAL BESİN ANNE SÜTÜ"

Anne sütü alan bebeklerin orta kulak enfeksiyonu, zatürre, alerjik ve bağırsak hastalıklarına karşı daha dirençli olacağını vurgulayan Hekimoğlu, bebeklerin obezite ve diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandığını, bu nedenle de bütün bebekler için en ideal besinin anne sütü olduğunu ifade etti.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Doç. Dr. Hekimoğlu, annelerin bebeklerini sık sık emzirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Anne sütünü artırmanın en iyi yolu bebeğin sık sık emmesi, annenin bol su içmesidir. Bebek ne kadar emerse, annenin o kadar çok sütü artacaktır. Bunlar süt artırıcı bizim önerdiğimiz yöntemlerdir." dedi.

"SON SÜT, BEBEKLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR"

Bebeklerin her ağladığında 15-20 dakika emzirilmesinin yeterli olacağını belirten Hekimoğlu, "Her emzirmede gelen ilk süt daha az yağ içeren ön süttür. Bebek emmeyi sürdürdükçe sütün yağ miktarı artarak son süt gelmektedir ve bu bebekler için çok değerli bir enerji kaynağıdır." diye konuştu.

BEBEĞİNİ EMZİRMENİN ANNEYE FAYDALARI NEDİR?

Hekimoğlu,"Anneler ne kadar çok emzirirlerse doğum sonrası rahimin toparlanması o kadar fazla olmaktadır. Doğum sırasında almış oldukları fazla kiloları emzirmeyle beraber hızla verebilirler. Emzirmenin, anneleri özellikle meme, yumurtalık ve rahim kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır"

EK GIDAYA NE ZAMAN BAŞLANABİLİR?

Düzenli beslenen bebeklerin ayda en az 500 gram alması gerektiğini ifade eden Hekimoğlu, altıncı aydan sonra ise ek gıdaya başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır