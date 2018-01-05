KADIN

Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

Menenjit, beyin ve omuriliği kapsayan koruyucu zarların iltihaplanması ile bağlantılı bir hastalıktır. Bu hastalığın etiyolojisi (nedeni inceleyen bilim dalı) değişebilir, ancak farklı tipteki semptomlar genellikle benzerdir. Çocukların bu hastalığa karşı daha duyarlı oldukları düşünülmektedir. Menenjiti tespit etme yolları ve dikkat edilmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 1 gün önce

Her ebeveynin bilmesi gereken menenjit belirtileri

1 / 9

Ani ateş

Menenjit semptomlarından biri ani başlayan ateştir. Ateş çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve düşürmek zaman alıyorsa, çocuk titremeye başlıyor ve soğuk olduğundan şikayet ediyorsa dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte, bu belirtiler başka bir hastalığın semptomları da olabilir.
2 / 9

Şiddetli başağrısı

Menenjitten kaynaklanan baş ağrısı oldukça şiddetlidir. Ağrı hastanın başının ön tarafını ve boyun kısımlarını da etkileyebilir. Yeni doğan bebeklerde şişkin bıngıldak önemli bir menenjit belirtisi olabilir.
3 / 9

Çift görme

Menenjitten etkilenen kişinin görme yeteneği zayıflar, çift görmeye başlar.
4 / 9

Karın ağrısı, bulantı ve kusma

Menenjitten hasta olan bir kişi iştahını kaybeder. Bunu mide bulantısı ve kusma takip eder.
5 / 9

Parlak ışığa duyarlılık

Menenjitten kaynaklanan bir diğer rahatsızlık da ışığa karşı duyulan hassaslıktır. Bu çocuğun gözlerinin sulanmasına ve mide bulantısına neden olur.
6 / 9

Bacakların açılmaması

Bacaklarını tam olarak açamıyor ve eklemlerini kontrol edemiyorsa menejit belirtisi olabilir. Menenjitte Kernig'in işareti de görülebilir. Bu menenjitte bulunan bir özelliktir. hasta sırt üstü yatarken dizler bükülmeden ayak kalça eklemi vasıtasıyla dik açıya getirilirken hastanın ağrı duymasıdır.
7 / 9

8 / 9

Cilt döküntüleri

Menenjitte deri döküntüleri de görülebilir. Bu testle, menenjit ile bağlantılı olmayan basit bir döküntüyü tespit etmek çok kolay. Cam bir bardak alın. Döküntünün olduğu yere sıkıca bastırın. Eğer döküntü ciltle birlikte solgunlaşıyorsa, kişide menenjit görülmez. Döküntü solmazsa, o zaman doktora görünmelisiniz.
9 / 9

Ne yapılmalı?

Menenjit tehlikeli bir hastalıktır, bu nedenle bu semptomlardan herhangi biri tespit edilirse anında bir ambulans çağırmalısınız. Yardım ulaşana kadar karanlık bir odada hastanın dinlenmesini sağlayın ve tespit edilen tüm belirtileri doktorunuza anlatın.
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Kadın Sağlığı

Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!

DAHA FAZLASI İÇİN >

Dudak dolgusu faciasında yeni mağdur! Sizin de başınıza gelebilir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK

Avuç içiniz terliyor mu, tedavisi zor değil…

Kadın Sağlığı

Bu belirtileri görmezden gelmeyin!

YAŞAM

Rakamlar şaşırtıcı: Dünyanın farklı kültürlerindeki kadınların ilk cinsel deneyim yaşları

YAŞAM

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

Pratik Bilgiler

Banyodaki sabun artıklarından kolayca kurtulmanın 3 yolu

GÜZELLİK - MODA

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

SAĞLIK

"Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar

YAŞAM

Hepsi birbirinden etkili! Et benlerini düşüren doğal tedavi yöntemleri

SAĞLIK

Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler

BURÇLAR - ASTROLOJİ

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

YAŞAM

Kafamızda deli sorular: Greyfurt suyu ile birlikte ilaç tüketmek zehirliyor mu?

YAŞAM

Görülmüş şey değil! Bu sihirli mantarı koklayan kadınlar bir anda orgazm oluyor

SAĞLIK

Şişlik, halsizlik mi hissediyorsunuz? Bu detoksu yapın rahatlayın