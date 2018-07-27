Her gece aynı saatte uyanıyorsanız bir nedeni var

İşte geleneksel Çin tıbbına göre vücudumuzun çalışma şekli ve her gece aynı saatte uyanmamızın nedeni... Çin Meridyen Saati nedir? Geleneksel Çin Tıbbı'na göre her biri bedenin akışından sorumlu 12 ana meridyen mevcuttur. Herhangi birinin üzerindeki tıkanıklık ya da kopukluk bağlantılı olduğu organ ile alakalı fiziksel ya da zihinsel hastalıklara neden olur.

Meridyen hatları boyunca akupunktur ya da masaj yaptırılabilir. Ancak bunlar teknik bilgidir ve tecrübeli bir meridyen uzmanı ile çalışabilir. Ya da siz her fırsat bulduğunuzda bedeninizde ellerinizi dolaştırıp, acı hissettiğiniz noktada durup, orayı ovuşturabilirsiniz. Vücudunuzun sistemlerine 2 saat Qi şarj süresi verilirken bu döngü genellikle 24 saat sürer. Geceleri vücudumuzu yeniden şarj etmek için Qi içe doğru çekilir. Yani eğer uykunuz her zaman belirli bir zamanda bozulursa, muhtemelen

organ sistemlerinizden birinde bir dengesizlik vardır, çünkü enerji içinden geçemez, bu da sizi uyandırır. Meridyenleri, bedeniniz üzerinde görünmez boru hatları olarak düşünebilirsiniz. Geleneksel Çin Tıbbı'na göre her biri bedenin akışından sorumlu 12 ana meridyen mevcuttur. Herhangi birinin üzerindeki tıkanıklık ya da kopukluk bağlantılı olduğu organ ile alakalı fiziksel ya da zihinsel hastalıklara neden olur.

Hangi meridyenin hangi saatlerde aktif olduğu organ alakası, olası hastalık belirtileri, duygusunun ne olduğunu yaklaşık olarak sıralanmıştır: 21: 00-23: 00 - Tiroid Uykunun ilk aşamalarında, endokrin sistemimiz kendini yeniden dengelemekte ve kan damarlarımız daha aktif hale gelmektedir. Bu bağışıklık sistemi, tiroid, böbreküstü bezleri veya metabolizma ile ilişkili herhangi bir sağlık probleminin sizi uyanık tutabileceği anlamına gelir.Bu süre zarfında uykuya dalma güçlüğü de gün boyunca aşırı stres ve endişe belirtisi olabilir. Bu aşamada uykunuzun kalitesini arttırmak için meditasyon yapabilir, yatmadan yoga yapabilir veya ardı ardına kas gerginliği ve gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. 23: 00-01: 00 - Safra kesesi Safra keseniz, gün içinde tükettiğiniz tüm yağları parçalamak için sindirim ve emilim için gerekli olan safra üretir. Bu süre içinde uyanmak, muhtemelen safra taşlarına sahip olmanız veya yağ alımını ayarlamanız ve daha sağlıklı yağlar almanız gerektiği anlamına gelebilir. Safra kesesi de duygudal hayal kırıklığı, zayıf benlik saygısı, acı ve kızgınlıkla ilişkilidir. Uykuya geri dönmek için kendinizi koşulsuz kabullenmeniz gerekir.

Bu meridyendeki tıkanıklık şakaklarda ağrı, boyunda ağrı ve tutukluk , omuz ve kasıklarda ağrı, diz sorunları, kalçada ağrı gibi sorunlar yaratabilir.

01: 00-03: 00 - Karaciğer Bu süre zarfında vücudunuz kendini temizler, atık maddeleri kan ve diğer dokulardan temizler, bu yüzden gecenin bu bölümünde uyanmak, karaciğerinizle uğraşmak için çok fazla toksin anlamına gelebilir. İşlevlerini doğru bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmak için, daha çok su içmeye çalışın. Alkol ve kafeini azaltın. Uykunuzu normale döndürmek istiyorsanız öfke, hayal kırıklığı, suçluluk gibi olumsuz duygulardan arınmanız gerekir. 03: 00-05: 00 - Akciğerler Eğer 3: 00-05: 00 saatleri arasında uyanmaya devam ederseniz bu durum astım, öksürük, göğüste tıkanıklık gibi solunum yolları rahatsızlığı ile dengesizliğini belli eder. Akciğerler aynı zamanda üzüntü ve keder duygularına da bağlıdır, bu saatlerde uyanıyorsanız bu duyguları bırakmanız gerekir. Bu durumda, bazı nefes egzersizleri yapmak daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. 05: 00-07: 00 - Kalın bağırsak Bedene giren besin maddelerinin işlendikten sonra atılmasını, bedenin arındırılmasını sağlar. Kan dolaşımına etki ederek, fiziksel ve zihinsel durumu iyileştirir. Sindirimi düzenler. Kabızlık, ishal, gaz, parmak uçlarında soğukluk, mide ağrısı ile dengesizliğini belli eder. Bu meridyendeki tıkanıklık kişiyi psikolojik olarak rahatsız eder ve motivasyon kaybı, sık nefes alıp verme gibi durumlar olabilir. Uyku döngüsünü düzenlemek için, kaslarınızı gerdirmeniz, bol su içmeniz ve uyandıktan sonra tuvaleti kullanmanız gerekir.