Her gün meyan kökü şekeri yiyen kişi hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, Massachusetts eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki işçi, günde bir buçuk paket meyan kökü şekeri yiyordu.

İşçinin kalbinin daha önce hiç semptom göstermeden durması, bu alışkanlığıyla ilişkilendirildi.

Uzmanlar, New England Journal of Medicine dergisine yaptıkları açıklamada, meyan kökü şekerindeki glisirizik asitin işçinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Doktor Elazer R. Edelman, araştırmaların, glisirizik asitin "hipertansiyon, hipokalemi, metabolik alkaloz, ölümcül aritmiler ve böbrek yetmezliğine" yol açabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

(AA)

