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Her kadının bilmesi gereken 4 yumurtalık kanseri belirtisi

Her kadının bilmesi gereken 4 yumurtalık kanseri belirtisi

Her kadının bilmesi gereken 4 yumurtalık kanseri belirtisi

Kadınlar olarak, kendi sağlığımızı izlemek, hayatlarımızda bulunan kadınları bilgilendirmek, dolayısıyla bu hastalığın belirtilerini tanımak bizim elimizdedir.

Kanser, şu anda dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve Kanada'daki tüm ölümlerin % 30'u kanser sebebiyledir. Kanadalı ve Amerikan Kanser Dostları'na göre 2016 yılında, Kanada’da 2800 kişiye yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. 1750 kişi bu kanser sebebiyle vefat etti. Aynı yıl Amerika’da ise 22.280 kişiye yumurtalık kanseri teşhisi konulurken 14.240 kişinin bu hastalığı yenemediği belirtildi.

Yumurtalık kanseri, yumurtalık hücreleri malign hale gelen tümörler geliştiğinde oluşur. Bu kanser türü, semptomların algılanamaması ve tarama ile tespit edilememesi nedeniyle sessiz katil olarak bilinir. Postmenopozal kadınlarda en yaygın olmasına rağmen, giderek artan sayıda vakada kadınların 30-40 yaşlarında, belki de daha gençlerde yaygınlığı görülmektedir. İngiltere'de yapılan araştırmalar, kanserin erken teşhisinin hayatta kalma şansınızı önemli ölçüde artırabildiğini bu nedenle düzenli check-in yapmaya dikkat etmeniz gerektiğini gözler önüne serdi.

Yumurtalık kanseri sinsice ilerleyen ve son evrelerde kendini gösteren kanser türlerinden biri. Şu anda kimsenin KESİN olarak güvenebileceği bir test yok. Smear testleri, malign kistleri almamakta ve hatta CA125 kan testleri bile genellikle yanlış negatifler vermektedir. Bir diğer konu da semptomların birçoğunun IBS (irritabl bağırsak sendromu) gibi diğer hastalıklarla karıştırılması ve evre 3'e varıncaya kadar erken evre tümör saptanamamasının karın ve pelvik bölgede şişlik olarak görülebilmesidir. Ancak yeni araştırmalar, erken evre yumurtalık kanseri belirtileri ve semptomları olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak her kadın iyi bir gözlemci olmalı ve kırmızı bayrak sallamaları gereken durumları iyi analiz etmelidir.

4 Genel Yumurtalık Kanseri Belirtisi:

Kalıcı şişkinlik

1

Daha önce hiç yaşamadığınız kadar sürekli (genellikle üç haftadan daha uzun sürer)şişkin hissetmeniz. Maalesef kanserli tümörlerin arttığına dair bir işaret olabilir.

Aşağı karın ve pelvik kaslarının şiddetli ağrıması

2

Regl zamanında ağrıyan bölgelerinizi düşünün. (Alt karnınız, pelvik bölge, belki beliniz ve sırtınızdaki ağrılar) Regl sırasında ağrı normal olmakla birlikte bu dönem bittikten sonra uzun süren kalıcı ağrı (yine üç hafta veya daha fazla) yumurtalık kanseri belirtisi olabilir. Bu, ağrılara menopoza girmek üzere olan kadınların özellikle dikkat etmesi gerekir.

İştahsızlık- Çabuk doyma

3

İştahınızda üç haftadan daha uzun bir sürede önemli bir azalma olduğunu fark ederseniz, doktorunuzla konuşun. Mide, bağırsak hastalıklarıyla ilgili olabileceği yumurtalık kanseri belirtisi de olabilir.

Sık idrara çıkma

4

Sıvı tüketmenizde bir artış olmamasına rağmen sürekli tuvalete koşuyorsanız dikkat! Yumurtalık kanserinin ilk aşamalarına sahip olabilirsiniz.

Bu belirtilerin tümü sadece gastrointestinal sistemle ilgili sorunlar olabilir. Herhangi biriyle karşılaşırsanız ve üç hafta veya daha fazla bir süre boyunca devam ederse yumurtalık kanseri hakkında konuşmak için doktorunuzdan randevu alın.

Kadınlar olarak, kendi sağlığımızı izlemek, hayatlarımızda bulunan kadınları bilgilendirmek, dolayısıyla bu hastalığın belirtilerini tanımak bizim elimizdedir. Bu yazıyı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşarak yumurtalık kanseri ile savaşmamıza yardımcı olun!

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