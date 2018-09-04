Her kadının bilmesi gereken profesyonel makyajın ipuçları! Birçoğunu yanlış yapıyormuşuz

Hangi makyaj numaralarını kullanıyorsunuz?

Makyaj hilelerini her kadının bilmeye ihtiyacı var

1 / 11 Süngerlerinizi yıkayın Süngerlerinizi kullanmadan hemen önce yıkayınız ve havlu ile kurulayınız. Ürünü yüzünüzde bir patinaj hareketi ile yayın. Bu ipucu sadece kozmetik ürünler üzerinde çok fazla para tasarrufu yapmanıza yardımcı olmayacaktır (çünkü daha azı sünger tarafından emilecektir) aynı zamanda daha doğal bir görünüm oluşturacaktır.

2 / 11 Makyaj malzemelerinizi banyoda tutmayın Bakteriler sıcak ve ıslak ortamlarda daha hızlı ürediği için kozmetik ürünlerin kalitesi de kötüleşir. Profesyonel makyaj sanatçıları, aşırı nemden kaçınmak için çantalarına özel emici bir madde koyar.

3 / 11 Kaşlarınızın daha doğal görünmesini sağlayın Kaş renginizle uyan rengi seçin, kaşlarınızın kalın görünmesi için kaşınızı fırçalayın. Kaşlarınızı şekillendirmek için erkeklerin kullandığı sakal ve bıyık balsamı kullanabilirsiniz. Böylece daha doğal görüneceksiniz.

4 / 11 Küçük kırışıklıkları saklayın Göz kapaklarınızda saklamak istediğiniz küçük kırışıklarınız varsa, mat gölgeler kullanın. Göz kapaklarının hala biraz parlaması istiyorsanız, mat gölgelerin üstüne biraz renk katın, ancak sadece göz kapağının ortasına koyun.

5 / 11 Palet kullanın Makyaj sanatçılar genellikle ihtiyaç duydukları etkiyi elde etmek için farklı ürünleri karıştırırlar. Bunu yapmak için sanatçılar özel metal paletler kullanırlar, ancak ayna veya plastik krem kapağı da kullanabilirsiniz. Böyle bir yüzey ürünü emmez ve ısıtmayacaktır. Rujlar, fondöten, gölgeler veya istediğiniz herhangi bir şeyi karıştırabilirsiniz. Bir sanatçı gibi, o anda ihtiyacınız olan rengi ve dokuyu oluştırabilirsiniz.

6 / 11 Her allık gölgesi ait olduğu yerde olmalıdır Yanaklara pembe ve kırmızı renkli allık, elmacık kemikleri üzerinde şeftali rengi olanlar ve bronz renk tonları elmacık kemikleri altında olmalıdır. Makyaj sanatçısı James Vincent, kanın yüze akmasıyla ortaya çıkan doğal alemi nasıl yeniden oluşturabileceğinizi bu şekilde anlatıyor. Eğer allığınızı söylenen şekilde uygularsanız daha doğal bir görünüm elde edeceksiniz.

7 / 11 Kozmetiklerin rengini dikkatli seçin Yeni bir ruju dudaklarımıza sürdüğümüzde genellikle hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü, bunu ilk önce avuçlarımızda denediğimiz için renk farklı görünüyor. Bu, vücudun çeşitli bölgelerindeki cilt rengindeki farkla ilgilidir. Dudaktaki cilt, eldeki ciltten daha parlaktır. Bu yüzden, bir mağazada ruj rengi seçerken, parmaklarınızın ucunda denemeniz en iyisi olacaktır. Fondöten seçerken de ellerinizde değil, kolunuzun iç kısmında veya boynunuzun başladığı yerde deneme yapmalısınız.

8 / 11 Göz kapaklarının iç kısımlarını unutmayın Gözünüze makyaj yaparken, alt göz kapaklarının iç kısımlarını unutmayınız. Koyu bir kalem, gözlerin “kedi gibi” görünmesini ve daha etkileyici olmasını sağlar; daha hafif olanı ise daha hacimli ve hafif görünmenizi sağlar.

9 / 11 Eksrta harcama yapmadan makyajınızı temizleyin Hollywood makyaj sanatçısı Tony Fleshman, yıllarca süren aramalarından sonra en sevdiği makyaj temizleme ürününün bebek şampuanı olduğunu söylüyor. Fırçalarınızı yıkamak için de şampuan kullanabilirsiniz.

10 / 11 Kapatıcınızın rengini değiştirin Cildinizdeki kusurları gizlemek için profesyonel makyaj sanatçıları farklı renklendiriciler kullanırlar: eğer koyu halkalar varsa, pembe bir renk kullanabilirsiniz, eğer kızarıklığınız varsa, yeşil renk kullanabilirsiniz. Gerekli renk kapatıcı yoksa, koyu halkaları ve mat gölgeleri gizlemek için kırmızı bir ruj kullanabilirsiniz. Sadece onları normal kapatıcınızla karıştırın.