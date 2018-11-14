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Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Çok fazla göz makyajı tekniği olduğu için zaman zaman nasıl uygulayacağımızı şaşırıyoruz. Sizin için temel göz makyajı tekniklerini bir araya getirdik. Tarzınıza ve göz şeklinize bağlı olarak en iyi makyaj yöntemini seçebilirsiniz.

Her kadının bilmesi gereken temel göz makyajı tekniği

DİKEY GÖZ MAKYAJI TEKNİĞİ

1

Bu makyaj tekniği, daha geniş görünmesini sağladığı için küçük veya orta boyuttaki gözlere uygundur. Bunu hem akşam hem de gündüz görünümlerini oluşturmak için kullanabilirsiniz. Sadece göz makyajı için renkleri seçerken dikkatli olun. Gündüz için tek renkteki tonları kullanmak en iyisidir. Ancak, harika bir gece görüntüsü istiyorsanız, karşıt tonları denemekten çekinmeyin. Sadece basit bir kuralı hatırlayın: koyu renkteki göz farı gözün dış köşesine uygulanmalıdır.

YATAY GÖZ MAKYAJI TEKNİĞİ

2

Bu yöntem yuvarlak veya çıkıntılı gözleri olan kadınlar için gerçek bir kurtarıcıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, gölgeler yatay olarak uygulanıyor bu da gözlerin daha uzun ve daha badem şeklinde görünmesini sağlıyor.

KLASİK GÖZ MAKYAJI TEKNİĞİ

3

Bunun için hem yatay hem de dikey gölge kullanırsınız. Klasik göz makyajı tekniğinde tipik olarak bir rengin tonları kullanır.

GÖZ KALEMİ TEKNİĞİ

4

Kalem tekniği hemen hemen her göz şeklini düzeltmeye yardımcı olabilir. Özelliklerine bağlı olarak, alt ve üst göz kapaklarındaki kontur çizgisini oluşturun ve dikkatlice gölgeleyin. Bu numara göz hatlarını hizalamanıza yardımcı olacaktır. Gölgeleme fırçası yapı olarak sert ve düz olmalıdır.

DUMANLI GÖZ MAKYAJI TEKNİĞİ

5

Bu makyaj tekniğinin ana amacı fantastik bir dumanlı göz etkisi yaratmak olduğundan, gölgelendirmeye ve bir tondan diğerine yumuşak bir geçiş yaratmaya özellikle dikkat etmelisiniz. Klasik dumanlı göz, hem gece boyunca hem de gün boyunca kullanılabilir. Ancak, akşam için sıcak doğal renkleri seçmek daha iyidir. Ve bir kural daha var: makyajınızın aşırı bir şekilde görünmemesi için rujunuzu nötr renklerde seçebilirsiniz.


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