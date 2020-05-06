Her kadının kabusu ama kurtulmanın basit yolları var! İşte batık kıllara çözüm yolu

Genellikle hafif bir rahatsızlık olarak başlayan batık kıllar, hızlı bir şekilde günlerce süren hassas, acı veren ve iltihaplanabilen bir yumruya dönüşebilir. Yanlış yapılan epilasyon hataları nedeniyle oluşan kıl batmaları yaz mevsiminin gelmesiyle iyice sorun olabiliyor.

Batık kıllardan kurtulmak, birkaç adımı izlediğiniz sürece güvenli ve basittir. Ancak bölge enfekte olursa, doktorunuzu görmeniz gerekebilir. Enfekte olmuş bir batık kıl, kırmızı ve dokunmaya duyarlı bir yumru görünümündedir.

UZMANLAR BAKIN HANGİ YOLLARI ÖNERİYOR!

Şimdi gelelim dermatologlara göre, evde batık kılları tedavi etmenin yollarına.



