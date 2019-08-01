Her kadının yaşadığı günlük sorunlar! Sordukları tek bir soru var: Neden ben?

Sütyeniniz göz açıp kapayıncaya kadar mini bir kılıca dönüşebilirler
Yeni ojelenmiş tırnaklar. “Yeni boyanmış tırnaklarıma yapışmış bir böcek”
Göz kalemi trajedisi
Kesinlikle bir yerlere sıkışmış saçlarınız olabilir.
Belki de bu yüzden her yerde buluyoruz.
Yüksek topuk her zaman iyi görünmeyebilir.
En kötü zamanlarda kaçan külotlu çoraplar.
Uzun saç ve parlak rujun kaderi
Giyecek hiçbir şeyim yok. Her zamanki gibi
'Daha fazla renk ekle, dediler, muhteşem görüneceksin dediler. 1-10 arasında bir palyaçoya ne kadar benziyorum?'
Neden hep bir panda gibi görünüyorum?
Kısa biriyseniz, her şeyin profesyonel basketbolcular için tasarlanmış gibi göründüğünü düşünürsünüz.
Kendime not: Makyaj yaptıktan sonra ağlamak yok
Çok teşekkürler, saç tokası.
Bir kahve alırken, özellikle beyaz giyerken kapağın sıkı olduğundan emin olun.
Çantaya sıkışan saçlar.
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