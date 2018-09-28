Her makyaj bağımlısının bilmesi gereken şeyler! Alüminyum folyoyu denemelisiniz

Bütçe tasarrufu etmek için başka neler yapıyorsunuz?

Bütçe tasarrufu sağlayan, hayat kurtaran numaralar

1 / 13 DUDAK KURULUĞUNDAN KURTULMAK İÇİN Dudaklardaki ölü cildi temizlemek için temiz bir kaç fırçası kullanabilirsiniz. Dudak balsamı veya krem tabakasını dudaklara sürün, birkaç dakika bekletin ve ardından fırça ile ovalayın - dudaklarınızın yüzeyi pürüzsüz ve her türlü ruja hazır hale gelecektir.

2 / 13 FOLYODAN YAPILMIŞ BİR SOĞUTMA MASKESİ Kullanmadan önce buzdolabında bir süre saklanması gereken sıradan alüminyum folyo yardımıyla herhangi bir krem maskenin etkinliğini artırabilirsiniz. Ek olarak, folyo maskesi sabah şişliğini gidermek için ayrı bir kozmetik ürün olarak kullanılabilir. Tonik ya da serum kullandıktan sonra yüzünüze alüminyum folyo uygulayabilirsiniz.

3 / 13 MISIR NİŞASTASINDAN YAPILMIŞ MAT OJE NUMARASI Bir şişe oje içine 2 gram mısır nişastası eklemek, ojeyi mükemmel bir şekilde matlaştırır. Tüm şişeyi kullanmak yerine küçük bir kasede nişasta ve bir miktar ojeyi de karıştırıp kullanabilirsiniz.

4 / 13 MAKYAJ SABİTLEMEK İÇİN Makyaj uygulamanızı sabitlemek için kullanılan bir makyaj spreyi aynı zamanda yüze doğal bir parlaklık kazandırmak için de kullanılır. Ana göreviniz makyajınızı ferahlatmaksa, makyajınıza bir miktar gül suyu püskürtmek çok yardımcı olacaktır.

5 / 13 MAT RUJ YAPMAK İÇİN Zaten parlak bir rujunuz varsa, mat rujlarda para tasarrufu yapabilirsiniz. Makyaj sanatçısı Pat McGrath dudaklara bir kapatıcı uygulanmasını tavsiye ediyor. Dudağınıza kapatıcıyı uygulayın bir dakika bekleyin ve ardından ruj uygulayın. Ek olarak, kapatıcı dudakların aşırı kurumadan korunmasına yardımcı olacaktır.

6 / 13 RUJUNUZUN TAZELEĞİNİ KORUMASI İÇİN Yemek yedikten sonra sizin de rujunuz gidiyorsa bu basit yöntemi kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı jelatini sıcak su ile karıştırın ve karışıma birkaç damla gıda boyası ekleyin. Karışımı dudaklara uygulayın, kuruyana kadar bekleyin ve çıkarın.

7 / 13 FIRÇALARI YIKAMAK İÇİN EKONOMİK BİR YOL Fırçalar özel şampuanlarla yıkanır ancak bunu yapmanın basit ve ucuz bir yolu vardır. 1 çay kaşığı bulaşık deterjanını ılık suda çözdürün 1 çorba kaşığı sirke ekleyin. Fırçalarınızı suya koyun ve bekletin. İyice durulanınca sudan çıkarıp kurumaya bırakın.

8 / 13 GÖZ KALEMİNİN OLMADIĞI ZAMANLARDA Elinizde siyah veya renkli bir kirpik maskarası varsa yeni bir göz kalemi almaya gerek yok. Sadece bir göz kalemi fırçasını alın ve maskaranızdan bir miktar alın. Ve gözlerinize uygulayın. Maskara, doymuş ve dayanıklı bir eyelinerın rolünü mükemmel bir şekilde üstlenecektir.

9 / 13 ÜRÜNLERİ TAM ANLAMIYLA KULLANMAK İÇİN Diş macunu veya dudak parlatıcısı gibi kremalı ürünlerin bitmesine yakın kullanımları zorlaşır. Bu durumda, sıradan bir bobin pimi büyük ölçüde yardımcı olabilir - borunun sızdırmaz kısmına konulmalı ve yavaşça deliğe doğru hareket ettirilmelidir.

10 / 13 OJEDEKİ KABARCIKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN Yeni boyanmış tırnaklarda hava kabarcıkları oluşuyorsa ojenizi atmak yerine sürmeden 15 dakika önce buzdolabına koyun.

11 / 13 PAHALI ALDIĞINIZ MASKARA FIRÇASINI ATMAYIN Kaliteli maskara, sadece kompozisyonu ile değil, iyi düşünülmüş düzenlemesi, eğim açısı ve fırçasının kıllarının yumuşaklığı ile de belli olur. En sevdiğiniz kirpik maskarası yeni bitmişse ve daha ucuz bir versiyon almak istiyorsanız, eski fırçayı saklayın ve yenisiyle değiştirin. Hiç fark olmayacağını göreceksiniz.

12 / 13 NİŞASTADAN YAPILMIŞ KURU ŞAMPUAN Eşit miktarda mısır nişastası ve kakaoyu karıştırın. Ardından birkaç lavanta esansiyel yağı ekleyin. Sarı saçlarınız varsa karışıma kakao eklemeyin. Böylece kuru şampuan almanıza gerek kalmayacak.