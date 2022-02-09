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Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

08.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Desenli, desensiz, klasik, renkli blazer ceketler; işte, sokakta, okulda, toplantılarda kısacası hemen her yerde kurtarıcımız. Kumaş pantolon ve eteklerle kombinlenip resmi yerlerde şık bir görünüm elde etmeyi kolaylaştıran blazer ceketler, jeanlerle ve taytlarla kombinlendiğinde spor sokak modasına da uyum sağlıyor. Bu nedenle moda dünyasında vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Her mevsimde sizlere eşlik edecek blazer çeşitlerini sizler için inceliyoruz!

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Spor ayakkabı ve crop toplarla birleştirildiğinde günlük tarzınızı yansıtabileceğiniz blazer ceketler, topuklu ayakkabılar, kumaş etek ve pantolonlarla buluştuğunda ofis ortamının ve şık davetlerin en çok tercih edilen parçası. Rahat, resmi, şık ve spor her şekilde kombinleyebileceğiniz birbirinden güzel blazer ceketleri ve ceket kombinlerini birlikte inceliyoruz!

1. Zamansız moda: Ekose

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

İlk olarak klasik düz renklerden sıkılanlar ve ekose desenlere bayılanlar için harika bir ürünle karşınızdayız! DeFacto Ekose Desenli Oversize Fit Uzun Kollu Blazer Ceket’i rahatlıkla mom jeanler, dar kotlar, klasik kesim kumaş pantolonlar, taytlar ve eteklerle kombinleyebilirsiniz. Oversize olması nedeniyle daha günlük bir görünüm yaratan DeFacto Ekose Desenli Oversize Fit Uzun Kollu Blazer Ceket, makinada yıkanabilme kolaylığı da sağlıyor. Kırmızı lacivert ekose desenine eklenen beyaz çizgileriyle de kontrast yaratıyor. Önden kapanabilir dört adet düğmesiyle hem açık hem kapalı olarak kullanabileceğiniz ekose desenli oversize blazer Ceket okulda, işte, sokakta her yerde yanınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir parça.

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2. Klasik ve siyah bir takım her zaman kurtarıcınız

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Ceket ve pantolon takımları her zaman daha risksiz ve kurtarıcı bir seçenek. Bu takımla her ortamın gözdesi siz olabilirsiniz. Risksiz; sade ve şık bir takımla karşınızdayız. Belamore Siyah Blazer Ceket Pantolon Ikili Kadın Takım’ı özellikle ceketinde bulunan metal görünümlü parlak düğme detayıyla öne çıkıyor. Rahat, uzun ve bol kesime sahip ceketi ve vücuda oturmayan havuç kesim pantolonuyla mükemmel bir takım. Oldukça rahat olan bu takım özellikle resmi davetler, iş görüşmeleri, ofis ve iş yerlerinde kullanılabilir. Belamore Siyah Blazer Ceket Pantolon Ikili Kadın Takım'ı topuklu ayakkabılarla günlük-şık bir forma dönüştürebilirsiniz.

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Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

3. Hem spor hem şık kombinlerin rengi gri

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Gri renk kullanım alanı olarak spor ve rahat sokak modasına kolayca uyum sağlarken, doğru parçalarla buluştuğunda şıklığınıza şıklık da katabilir. s.Oliver BLACK LABEL ceket, fit ve vücuda oturan kısa kesimi sayesinde günlük kullanıma uyum sağlayarak uzun ceketlerden sıkılanlar için harika bir tercih olabilir. Daha kibar ve zarif kesime sahip olan bu ceketin ön kısmında iki adet düğmesi ve cebi de bulunuyor. Pantolon, etek, kot ve taytlarla birleştirip kullanabileceğiniz bu ceketi özellikle siyah, lacivert, bordo gibi koyu renklerle birleştirerek daha göz alıcı hale getirebilirsiniz.

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4. Ceket-pantolon takımlardan sıkılanlara güzel bir haberimiz var

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Ceket-pantolon takımları yerine etek-ceket takımlarını da tercih etmek isteyebilirsiniz. Assos Otantik Kadın Siyah Kareli Şanel Kumaş Astarlı Blazer Ceket Etek Takım, mini ve vücuda oturan eteği ve aynı desene sahip ceketiyle güzel bir alternatif olabilir. Siyah renk üzerine beyaz çizgilere sahip bu takımın en dikkat çeken özelliği ise desen olarak klasiklikten uzak oluşu. Ekoseyi andıran bu desen resmi ortamlarda oldukça hoş duracak. Hem etek hem ceketinde aynı desenin kullanılması ise daha profesyonel, zarif, kusursuz ve şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilir.

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5. Deri blazer ceketle farkınızı yansıtın

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

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Sıradaki blazer ceketimiz diğerlerinden oldukça farklı. Bershka Suni Deri Blazer; iddialı ve şık bir görünüm için en iyi seçimlerden biri. Oversize kesimiyle, suni deri dokusuyla ve zeytin yeşili rengiyle dikkatleri üzerinde toplayacak bir parça. Bu ceketi spor ayakkabı, jean, etek, elbise, pantolon hatta eşorfman altlarıyla bile tercih edebilir, bu parça ile sıradışı tarzınızı yansıtabilirsiniz. Üst kısmında bir, alt kısmında iki adet cebe sahip bu deri görünümlü ceket, oversize kesimiyle maskülen tarzı sevenler için de harika bir seçenek.

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6. İş yeri şıklığı arayanlar için pantolon-ceket kombini

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Rahat kesim kumaş pantolonlar ve blazer ceketler özellikle iş hayatında her zaman en iyi dostunuz olacak. Yoğun iş temponuzda size rahat hissettirecek harika, tiril tiril bir ceket-pantolon takımıyla karşınızdayız. Eka Kadın Siyah Oversize Blazer Ceket Pantolon Takım, oldukça salaş ve rahat bir kesime sahip olmasına rağmen şıklığından da ödün vermiyor. Bu yapısıyla ofiste hem rahat hem şık olmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. 13 farklı renk seçeneği sunan bu pantolon-ceket takımının ceketinde bir adet düğme bulunuyor. Bu ceket-pantolon takımını ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında farklı ayakkabılarla kullanabilirsiniz.

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7. Uzun blazerlar her mevsim yanınızda!

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

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Daha uzun blazer ceketleri mevsimlik olarak palto ve ceket yerine de kullanabilirsiniz. Tom Tailor Denim Check Blazer Mantel Ceket uzun boyuyla hem koruyucu hem çok şık. Ayrıca her giysi ile kombinleyebileceğiniz bir parça. Bu ürün siyah, beyaz, gri ve kahverengi ekose çizgileriyle özellikle şık ve resmi alanlarda kurtarıcınız haline gelebilir. Ön kısmında yandan açılan iki adet cebi ve önünü kapamak için iki adet düğmesi de bulunuyor. Düz siyah pantolon ve eteklerle, beyaz ya da siyah tişört ve balıkçı yaka kazaklarla çok yakışacak olan Tom Tailor Denim Check Blazer Mantel Ceket’i sonbahar ve ilkbahar aylarında yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

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8. İncecik, tiril tiril ve çok rahat!

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Blazer ceket dendiğinde akla genelde klasik kesimli ve kumaş giysilerle kombinlenen modeller geliyor olabilir. Bu modeli tayt ve jeanlerle kolayca kullanabilirsiniz. Pieces PCBOSS 3/4 BLAZER NOOS takım elbise ceketi klasik ceket kesimlerinden çok daha farklı bir kesime sahip olmasıyla öne çıkıyor. Dik ve keskin yakalar yerine, daha düz ve salaş bir kesime sahip oluşuyla ve düğmesiz tasarımıyla özellikle spor kombinlere çok daha uygun bir parça. Pieces PCBOSS 3/4 BLAZER NOOS takım elbise ceketi katlanmış görüntüsü veren, fakir kol boyu kol kesimiyle de fark yaratıyor.

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9. Blazer ceket şıklığında küçük ayrıntılarla göz kamaştırın!

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Leopar desenini her kıyafet kaldırmayabilir fakat bu desen küçük ayrıntılar olarak eklendiğinde harika bir etki yaratabilir. Dümdüz ceketlerden sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Trendyolmilla Kahverengi Astar Detaylı Ceket, sahip olduğu leopar desenli astarı sayesinde aradığınız farklılığı size sunuyor! Kollarını kıvırarak kullanabileceğiniz ve leopar desenlerini gösterebileceğiniz bu ceketin 5 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Bu ürünü özellikle siyah kumaş pantolon, siyah bluz, gömlek ve siyah taytlarla kullanarak harika kombinler elde edebilirsiniz. Dilerseniz açık renk dar jeanlerle, krem-bej kumaş pantolonlarla ve krem-kahve çizmelerle de birleştirerek kullanabilirsiniz.

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10. Pastel renklerle bahara merhaba deyin

Her mevsim giyilebilecek ve şıklığınızdan söz ettirecek en güzel blazer ceketli kombinler

Pastel renkler özellikle son yıllarda çantadan aksesuara, ayakkabıdan pantolona her yerde karşımıza çıkıyor. Pastel renk modası artık blazer ceketlerle de birleşti. Tatlı mı tatlı bu lila ceketle bahara "Merhaba" diyebilirsiniz. Trendyolmilla Düğmeli Ve Cep Detaylı Lila Ceket; tatlı mı tatlı renginin yanı sıra 6 düğmeli oluşuyla da dikkat çekiyor. Ön kısmında iki adet cebi bulunan bu ceketi özellikle yaz ve ilkbahar aylarında her parçayla kombinleyip kullanabilir, capcanlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu dikkat çekici parçayı sarı, açık mavi, açık yeşil ve turuncu gibi diğer pastel renklerle beraber kullanarak daha renkli hale getirebilirsiniz.

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