Her odanın farklı bir çiçeği olduğunu biliyor muydunuz? İşte 5 oda için kullanmanız gereken 3 bitki

BANYO

Palmiye ağaçları; banyodaki temizlikten sonra oluşan deterjan kokusunu temizlemeye yardımcı olur.

Çin Herdemyeşili; havadaki formaldehitlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu bitkinin en iyi duş yanıdır.

Avrupa ivyası (duvar sarmaşığı); karbon dioksiti diğer bitkilerden daha iyi emer. Ayrıca toksinler, formaldehit ve ağır metallerin havasını temizler.

YATAK ODASI

Sansevieria trifasciata (paşa kılıcı); geceleri oksijen yayar ve uykunuzun kalitesini önemli ölçüde artıracak toksinlerin havasını temizler.

Spathiphyllum (yelken çiçeği); endüstriyel ve evsel toksinleri (aseton, benzol ve amonyak) kolayca emer. Hava, tehlikeli kimyasallarla dolu olduğunda özellikle yararlıdır.

Phalaenopsis (orkide); harika çiçekleri olan bir bitkidir. Geceleri çok fazla oksijen yayar ve tolüenin havasını temizler.

BEBEK ODASI

Coffea; doğal bir filtredir. Benzol, formaldehit, fenol ve trikloroetilenin havasını temizler.

Hibiscus; uygun bir mikro iklim yaratır. Bu bitkinin yaydığı filokidler, havayı daha sağlıklı ve daha temiz hale getirir.

Cyclamen (sıklemen); uykusuzluk, kronik yorgunluk, depresyon ve sinirlilik halinden kurtulmaya yardımcı olabilir.