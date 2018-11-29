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Her odanın farklı bir çiçeği olduğunu biliyor muydunuz? İşte 5 oda için kullanmanız gereken 3 bitki

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DEKORASYON HABERLERİ  | 29.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Saksı çiçekleri evi daha sakin ve daha güzel bir hale getirir. Ancak çok fazla çiçek seçeneği olduğu için evinizde hangisini kullanacağız konusunda kararsız kalabilirsiniz. Sizin için 5 oda için kullanmanız gereken 3 bitki türünü bir araya getirdik. Bu bitkiler, evinizi daha güzel hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sağlığınıza yararlı da olacak.

Her odanın farklı bir çiçeği olduğunu biliyor muydunuz? İşte 5 oda için kullanmanız gereken 3 bitki

BANYO

1

Palmiye ağaçları; banyodaki temizlikten sonra oluşan deterjan kokusunu temizlemeye yardımcı olur.
Çin Herdemyeşili; havadaki formaldehitlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu bitkinin en iyi duş yanıdır.
Avrupa ivyası (duvar sarmaşığı); karbon dioksiti diğer bitkilerden daha iyi emer. Ayrıca toksinler, formaldehit ve ağır metallerin havasını temizler.

YATAK ODASI

2

Sansevieria trifasciata (paşa kılıcı); geceleri oksijen yayar ve uykunuzun kalitesini önemli ölçüde artıracak toksinlerin havasını temizler.
Spathiphyllum (yelken çiçeği); endüstriyel ve evsel toksinleri (aseton, benzol ve amonyak) kolayca emer. Hava, tehlikeli kimyasallarla dolu olduğunda özellikle yararlıdır.
Phalaenopsis (orkide); harika çiçekleri olan bir bitkidir. Geceleri çok fazla oksijen yayar ve tolüenin havasını temizler.

BEBEK ODASI

3

Coffea; doğal bir filtredir. Benzol, formaldehit, fenol ve trikloroetilenin havasını temizler.
Hibiscus; uygun bir mikro iklim yaratır. Bu bitkinin yaydığı filokidler, havayı daha sağlıklı ve daha temiz hale getirir.
Cyclamen (sıklemen); uykusuzluk, kronik yorgunluk, depresyon ve sinirlilik halinden kurtulmaya yardımcı olabilir.

OTURMA ODASI

4

Dracaena reflexa; havadaki benzol ve formaldehiti temizler (duvar kağıtları, boyalar, perdeler ve halılarda bulunur).
Chlorophytum (kurdele çiçeği); araba emisyonları ve tütün dumanında formaldehitden kurtulmayı sağlar. Ayrıca havayı çok iyi nemlendirir.
Benjamin incir; benzol, trikloretilen (halı deterjanlarında, yapıştırıcıda ve diğer birçok şeyde bulunur) ve fenolü temizler.

MUTFAK

5

Aloe Vera; benzol (deterjanlarda bulunur) ve formaldehidi temizler.
Stephanotis floribunda(Madagaskar Yasemini); mutfaktaki havayı daha sağlıklı kılar. Ancak size güzel çiçekler vermesi için ona iyi bakmalısınız.
Saintpaulia (Afrika menekşesi); karıncaları evinizden uzaklaştırır.

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