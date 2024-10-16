Her sabah aç karnına içildiğinde cildi tertemiz yapıyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

Vücutta toksinlerin biriktiği karaciğerin temizlenmesi sağlık için oldukça önemli. Faydalarıyla bilinen zeytinyağı ve limon bir araya geldiğinde adeta mucizevi bir ilaca dönüşüyor. Karaciğer temizliğinden cilt sağlığına kadar birçok faydası olan bu karışım her sabah aç karnına içildiğinde sağlığa büyük faydalar sağlıyor.

Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar. Bunun yanı sıra limon temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

Aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketilmesinin inanılmaz faydaları olduğu bilim insanları tarafından da kanıtlandı. Amerika’da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı.

Aç karna tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olup aynı zamanda sindirim sistemini de temizler. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon birlikte tüketildiğinde vücudu temizlemek, detoks yapmak, safra taşlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılmaktadır.

BİR KAŞIK MUCİZE

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

10 - 15 damla kadar limon suyu

YAPILIŞI:

1 kaşık zeytinyağına 10 -15 damla limon suyu damlatıp her sabah aç karnına için.

Bu karışım düzenli tüketildiğinde karaciğerideki biriken toksin maddeleri ve tüm zehir dışarı atıyor. Üstelik cildi tertemiz yaparak sağlıklı bir cilt görünüme kavuşmanızı sağlıyor.