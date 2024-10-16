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Her sabah aç karnına içildiğinde cildi tertemiz yapıyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.10.2024 08:39
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Temizlenmediğinde ve toksinlerden arındırılmadığında hayatı tehdit eden birçok sağlık problemine sebep verebilen karaciğer, vücudun en önemli organlarından biri olarak biliniyor. Her sabah aç karnına bir kaşık tüketeceğiniz bu karışım karaciğerinizdeki tüm zehri dışarı atmanın yanı sıra cilde de güzellik katıyor. Sadece iki malzeme ile hazırlanan doğal ilacın yapımı ve faydaları...

Her sabah aç karnına içildiğinde cildi tertemiz yapıyor! Karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor

Vücutta toksinlerin biriktiği karaciğerin temizlenmesi sağlık için oldukça önemli. Faydalarıyla bilinen zeytinyağı ve limon bir araya geldiğinde adeta mucizevi bir ilaca dönüşüyor. Karaciğer temizliğinden cilt sağlığına kadar birçok faydası olan bu karışım her sabah aç karnına içildiğinde sağlığa büyük faydalar sağlıyor.

Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar. Bunun yanı sıra limon temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

zeytinyağı2

Aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketilmesinin inanılmaz faydaları olduğu bilim insanları tarafından da kanıtlandı. Amerika’da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı.

zeytinyağı

Aç karna tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olup aynı zamanda sindirim sistemini de temizler. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon birlikte tüketildiğinde vücudu temizlemek, detoks yapmak, safra taşlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılmaktadır.

BİR KAŞIK MUCİZE

zeytinyağı limon

MALZEMELER:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 10 - 15 damla kadar limon suyu

YAPILIŞI:
1 kaşık zeytinyağına 10 -15 damla limon suyu damlatıp her sabah aç karnına için.

Bu karışım düzenli tüketildiğinde karaciğerideki biriken toksin maddeleri ve tüm zehir dışarı atıyor. Üstelik cildi tertemiz yaparak sağlıklı bir cilt görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt
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