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Her satırı korkunç: Babası ve amcasından 15 yaşındaki çocuğa ahırda işkence! Dayısını öldürmesini istediler...

24.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde M.Ş. (15), iddiaya göre babası ve amcası tarafından ahırda zincirle bağlanarak işkence gördü. Jandarma tarafından kurtarılan çocuğun anlattıkları ise kan dondurdu. İddiaya göre M.Ş.’nin babası ve amcası, M.Ş. ile ağabeyinin eline silah verip dayılarını vurmasını istedi. Bunu kabul etmeyen M.Ş. evden kaçtı. Peşine düşen amcasının arabayla kendisine çarptığını iddia eden M.Ş., yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. İşte kan donduran olayın detayları...

Her satırı korkunç: Babası ve amcasından 15 yaşındaki çocuğa ahırda işkence! Dayısını öldürmesini istediler...

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Karaca kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki M.Ş., Mürşitpınar Jandarma Karakoluna giderek babası İzzet Ş., amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş.’nin otomobille kendisine çarptıktan sonra ahıra götürüp zincirle bağlayarak işkence ettiklerini söyledi. Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri abi Ali Ş.’yi 11 Ağustos günü gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıs daha sonra serbest bırakılırken firari amca ile babanın yakalanması için çalışma yürütüldü. Çalışmalarını sonunda amca Mahmut Ş., pazartesi günü yakalandı. İfadesi alınan amca serbest bırakılırken firari baba ise bugün gözaltına aldı.

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DAYISINI ÖLDÜRMESİNİ İSTEDİLER

İddiaya göre M.Ş.’nin babası ve amcası, M.Ş. ile ağabeyinin eline silah verip dayılarını vurmasını istedi. Bunu kabul etmeyen M.Ş. evden kaçtı. Evden kaçtıktan sonra yaşadıklarını anlatan M.Ş., “Babamla amcamın dayılarıma karşı bir husumeti vardı. Bu yüzden babam ve amcam İzzet Ş. ve Mahmut Ş., ben ve abimin eline silah verdi, gidin dayılarınızı vurun falan. Ben de yapmadım. Bu yüzden bana tamam dedi, sen köye gideceksin sen iyi icraat ettin. Ben de eve gitmedim, evden kaçtım. Ben de Nizip’e gittim, otelde 3 gün yattım. 3 günden sonra Birecik’e arkadaşımın yanına geldim” dedi.

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'BURADA DAHA RAHAT VURAMAYIZ'

Amcasının arabayla kendisine çarptığını iddia eden M.Ş., “Onlar da bana pusu mu kurmuşlardı, bilmiyorum. Beni orada gördüler ve kovaladılar. İlk kovalamada beni yakalayamadılar. Sonra yine gördüler. İkincisinde beni arada yakaladılar. Arabayla bana çarptılar, ben duvara çarptım. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve kaldırıp arabaya götürdü. Orada en yakın ev Naibe halamındı, Naibe Ş. Beni oraya götürdü. Orada vurdu. Orada bir tek halam vardı. Zaten ilk orada burnumu kırmıştı. Orada beni vurdu, burada daha rahat vuramayız dedi. Hem babası buna söz vermişti, zincire bağlayacak hem de biz buna rahat vuramayız, köye götürelim dedi” ifadelerini kullandı.

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ZİNCİRLE BAĞLAYIP İŞKENCE ETTİLER

Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence ettiğini söyleyen M.Ş., “Beni köye götürdüler. Köyden de ahıra götürdüler. Elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler. Kim ne derse öyle bir şey yok, abim yaptı, kardeşim yaptı. Öğle saat 14.00’dan gece saat 23.00’a kadar ben bunlardan işkence gördüm. Amcam gelin idrarınızı bunun üzerine yapın diyorlardı. Zaten gelip üzerime idrarlarını yaptılar. Gece halam geldi ve zincirimi açtı. Gidip duş aldım, sabah oldu annemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Annem ve babam fiili ayrı. Sonra jandarma geldi. Jandarmaya benim kardeşimi gösterdiler. Beni de bir odaya kilitlediler. Büyük amcamın oğlunu da yanıma verdiler” dedi.

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JANDARMA İNANMAYINCA KURTULDU

Jandarmanın amcasına inanmadığını ve bu sayede kurtulduğunu söyleyen M.Ş., “Jandarmaya kardeşimi göstermişler, jandarma bu değil demiş çünkü beni döverken vidomu çekmişlerdi. O videoyu da Mahmut Ş. amcam herkse atmış, kardeşime de atmış. Benim telefonumu almışlardı. Herkes uyuduğunda kardeşimin telefonundan annemi aramıştım. O videoyu da attım, o da jandarmaya atmış. Jandarma bu o değil demiş. Mecburen beni gösterdiler. İzzet Ş. geldi, bunu sana biz yapmadık, başkası yaptı. Ben de korkudan tamam dedim. Zaten jandarma anladı. Anladığında ben her şeyi söyledim. Bunların yaptığı yasadışı ama halen dışarıda geziyorlar. Ben ve annemin can güvenliği yok” diye konuştu.

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İHA

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Şanlıurfa işkence

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