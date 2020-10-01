Her şey açığa çıkıyor... Astrolog Merve Rençber'den Balık burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay geleceğe dair tasarılar yapabilir, hedeflerinizde değişiklik yapabilir, iş hayatında radikal bir değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Biriktirdiğiniz karmanın getirileriyle şanslar veya şanssızlıklar artabilir. Bu ay çokça sorun yaşadığınızda nerede gelişmiyor ve sabit kalıyorum mantığıyla bakmalısınız. Ödül yakaladığınız noktada ise fırsatı yakalamaya çalışmalısınız.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkiler alanınıza geçen Venüs, ayın tamamında burada olacak. Kurduğunuz pek çok ilişkide yönetme, yönetilme, etki altında kalma veya etki altında bırakma konusu öne çıkacak ve bir taraf mutlaka çalışıyor olacak. Bu ay ilişkilerde yönetiliyor, yanıltılıyor muyum, manipüle ediliyor muyum sorgulaması yapmak iyi olabilir. Zira ay ortasında yanıldığınız bir konuyu görebilir, yanıltılma durumunu öğrenebilirsiniz. Fakat sizin tarafınızdan yanıltma olduğunda, ay sonunda bunlar ortaya çıkabilir. Gizli saklının kalmayacağı bir ay.