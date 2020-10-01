Her şey açığa çıkıyor... Astrolog Merve Rençber'den Balık burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay geleceğe dair tasarılar yapabilir, hedeflerinizde değişiklik yapabilir, iş hayatında radikal bir değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Biriktirdiğiniz karmanın getirileriyle şanslar veya şanssızlıklar artabilir. Bu ay çokça sorun yaşadığınızda nerede gelişmiyor ve sabit kalıyorum mantığıyla bakmalısınız. Ödül yakaladığınız noktada ise fırsatı yakalamaya çalışmalısınız.
2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkiler alanınıza geçen Venüs, ayın tamamında burada olacak. Kurduğunuz pek çok ilişkide yönetme, yönetilme, etki altında kalma veya etki altında bırakma konusu öne çıkacak ve bir taraf mutlaka çalışıyor olacak. Bu ay ilişkilerde yönetiliyor, yanıltılıyor muyum, manipüle ediliyor muyum sorgulaması yapmak iyi olabilir. Zira ay ortasında yanıldığınız bir konuyu görebilir, yanıltılma durumunu öğrenebilirsiniz. Fakat sizin tarafınızdan yanıltma olduğunda, ay sonunda bunlar ortaya çıkabilir. Gizli saklının kalmayacağı bir ay.
14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Kafa karışıklığı, dalgınlık, sorgulama, takıntılı düşünceler ve varsayımlar, yaratıcı iş ve projeler retro ile öne çıkacak gündemler. Şüpheci yanınız artarken, duygu ve düşüncelerinizi, özelinizi daha çok gizleme isteğinde ve eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdakileri ikna ve manipüle edebilir, bazı anlarda ise siz manipüle olabilirsiniz.
Ani kazalara dikkat etmeli. Trafikte ekstra dikkatli olmalı. Küçük ev kazaları olabilir. Ev içinde fikir ayrılıklarını abartmak gerilimi hızla büyütebilir. Gergin anlarda nefes almak, ortamdan uzaklaşmak sağlıklı olacaktır.
16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında her duyguyu daha yoğun yaşayabilir, etkileyici olaylar, kişiler ve deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Cesaret ve özgüvenle risk alabilir, iş veya özel hayatınızda cesur bir adım atabilirsiniz.
Finansal konularda sorumsuzluk, aşırı rahatlık veya kontrolsüzlük kaçınmanız gerekenler. Birikimler ise oldukça kazandırabilir.
23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. İş hayatında görüşmelerin artacağı, çevrenizin genişleyeceği, yeni insanlarla tanışacağınız ve hızlı ilişkiler kuracağınız bir süreç başlıyor. Bazı iş arkadaşlarıyla ani mesafeleşmeler, zıtlaşmalar söz konusu olabilir. İstifa ve işten çıkarılma gibi durumlar bazı Balıklar için söz konusu olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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