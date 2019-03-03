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Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 02:02 | Son Güncelleme

Maltepe’de hafif ticari bir araç henüz bilinmeyen bit şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Olay, 00.15 saatlerinde, Maltepe D-100 karayolu Gülsuyu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Kaya yönetimindeki 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç D-100 karayolu Ankara İstikametinde henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma daha sonra durağa çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşla durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü Ayhan Kaya’yı hastaneye kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın olduğu sırada otobüs durağında kimsenin olmaması facianın eşiğinden dönüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)<br><div></div>
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istanbul maltepe trafik kazası

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