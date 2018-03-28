Her şey Kim Kardashian'a benzeyebilmek için

Kaburgalarını bile aldırdı!

Kim Kardashian'a Benzemek İçin 500 Bin Dolar Harcadı

1 / 20 Jennifer, Kim’in çıplak çöl fotoğraf çekimlerine benzer bir çekim yaptı Brezilyalı kadın estetik ameliyat olmadan önce TV yıldızı Kim Kardashian'ın kıyafetlerini ve makyajını taklit ediyordu.

2 / 20 Ancak, Kim Kardashian'ı zamanla idolü olarak görmeye başladı ve ona benzeyebilmek için estetik ameliyat olmaya başladı. Ve neredeyse vücudunun her santimini değiştirdi.

3 / 20 Kim Kardashian'ın ikonik çöl fotoğraf çekimi Dört kaburgasını çıkartan, poposuna yaklaşık dört kilo yağ enjekte ettiren, 2 kez burun ameliyatı olan, yüzünü gerdiren ve daha birçok işlem yaptıran Jennifer, yaşadığı hiçbir şeyden pişmanlık yaşamadığını yeni vücuduyla gurur duyduğunu söylüyor.

4 / 20 Jennifer'ın ameliyat olmadan önceki hali

5 / 20 Ameliyattan önceki kalçaları En son yüzü için bir işlem yaptıran Pamplona, bunun için 30 bin dolar harcadığını söylüyor.

6 / 20 Ameliyattan sonraki kalçaları

7 / 20 Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendine kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü, ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu ve yaptığı estetik sayesinde alacağı modellik tekliflerinden harcadığı paranın çok fazlasını kazanabileceğini söyledi.

8 / 20 İşte Jennifer'ın instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar

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