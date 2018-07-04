Kıvrımlı bir Barbie bebek gibi görünmek istedi...

New Jersey'de yaşayan 136 kilogram ağırlığındaki Martina Oleforo vücut ağırlığının yarısını kaybettikten sonra liposuction, karın germe ve gamzeli yanaklara kavuşmak için gamze estetiği oldu.

Ancak kilo verdikten sonra çok sıska göründüğünü söyleyen Martina 'Kıvrımlı bir Barbie' gibi olmak için verdiği kiloyu tekrar almaya çalışıyor.

İdealinin 81 ya da 86 kilo kilo olduğunu söyleyen genç kadın ''kilo kaybettiği için poposunun da küçüldüğünü, bu yüzden Brezilya poposu estetiği'' olduğunu söyledi.

Yanakları için gamze ameliyatı olan ve bunun için 3 bin TL ödeyen Martina, diğer prosedürler içinse 117 bin TL'den fazla harcama yaptı.

''Hayalim bir Barbie gibi görünmek'' diyen 33 yaşındaki kadın, ''evet bir Barbie olmak istiyorum ama anoreksik bir Barbie değil. Kıvrımlı bir Barbie. Orta büyüklükte göğüsler, düz bir karın, küçük bir bel ve yuvarlak kalçalar. Evet istediğim şey bu'' diye konuşuyor.

Martina ideal görüntüsünü henüz tamamlamamış olmasına rağmen, halkın ve insanların sokaktaki ilgisini hemen çekiyor.