KADIN

Kıvrımlı bir Barbie bebek gibi görünmek istedi...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

33 yaşındaki Martina Oleforo, diyet, egzersiz ve karın germe yoluyla üç yıl içinde 136 kilodan 68 kiloya düştü. Bu yıl meme küçültme ve popo dikleştirme ameliyatları da olan Oleforo'nun hayallerini Barbie bebek gibi görünmek süslüyor.

Kıvrımlı bir Barbie bebek gibi görünmek istedi...

New Jersey'de yaşayan 136 kilogram ağırlığındaki Martina Oleforo vücut ağırlığının yarısını kaybettikten sonra liposuction, karın germe ve gamzeli yanaklara kavuşmak için gamze estetiği oldu.

1

Ancak kilo verdikten sonra çok sıska göründüğünü söyleyen Martina 'Kıvrımlı bir Barbie' gibi olmak için verdiği kiloyu tekrar almaya çalışıyor.

5

İdealinin 81 ya da 86 kilo kilo olduğunu söyleyen genç kadın ''kilo kaybettiği için poposunun da küçüldüğünü, bu yüzden Brezilya poposu estetiği'' olduğunu söyledi.

2

Yanakları için gamze ameliyatı olan ve bunun için 3 bin TL ödeyen Martina, diğer prosedürler içinse 117 bin TL'den fazla harcama yaptı.

4

''Hayalim bir Barbie gibi görünmek'' diyen 33 yaşındaki kadın, ''evet bir Barbie olmak istiyorum ama anoreksik bir Barbie değil. Kıvrımlı bir Barbie. Orta büyüklükte göğüsler, düz bir karın, küçük bir bel ve yuvarlak kalçalar. Evet istediğim şey bu'' diye konuşuyor.

9

Martina ideal görüntüsünü henüz tamamlamamış olmasına rağmen, halkın ve insanların sokaktaki ilgisini hemen çekiyor.

10

12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martina Oleforo barbie bebek

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi

Ebru Polat, Kim Kardashian'a özendi

Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Dayatılan güzellik algısı yıkılıyor, doğal güzellik ön plana çıkıyor

Dayatılan güzellik algısı yıkılıyor, doğal güzellik ön plana çıkıyor

Uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak... İşte bütün mesele bu!

Uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak... İşte bütün mesele bu!

Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Herkes yeni doğan oğluna ağladığını düşündü ama gerçek çok farklıydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

Bu fotoğraf karesi binlerce kişiyi çileden çıkardı

Uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak... İşte bütün mesele bu!

Uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak... İşte bütün mesele bu!

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

Tüm bu eziyetlere erkekler istiyor diye katlanıyorlar

Tüm bu eziyetlere erkekler istiyor diye katlanıyorlar

Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Aynada kendilerini görmeye tahammül bile edemiyorlardı! Değişimlerine kimse inanamıyor

Aynada kendilerini görmeye tahammül bile edemiyorlardı! Değişimlerine kimse inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.