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Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil! Kadınlar şimdi en doğal anlarını paylaşıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Birçok kişi özellikle Instagram'da, olduklarından farklı 'mükemmel' bir imaj çiziyor. Ancak şimdi göreceğiniz kadınlar bu platformu çok farklı bir şekilde kullanıyor. Onlar kendilerinin tabiriyle çirkin yüzlerini paylaşarak, her şeyin sosyal medyada göründüğü gibi olmadığını gösteriyorlar.

Instagram için alınan kıyafetler, Instagram için yapılan makyajlar, kullanılan özel filtreler...

Bunların hepsini biliyoruz. Ancak Pretty Girls Ugly Faces hesabına fotoğraflarını gönderen kadınlar, Instagram'ın yapaylığına 'çirkin yüzlerini' göstererek karşı çıkıyor.

Kadınların bu anları belki de bize hayatı çok fazla ciddiye almamayı ya da Instagram'a göre yaşamamayı gösterebilir.

Burada fotoğraflarını paylaşan kadınlar, 'kendinizi olduğu gibi sevin, başkalarının görüşlerine daha az önem verin. ' diyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların doğal ve samimi fotoğraflarını Bored Panda'dan derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Pretty Girls Ugly Faces Instagram trendi

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