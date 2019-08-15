Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil! Kadınlar şimdi en doğal anlarını paylaşıyor

Instagram için alınan kıyafetler, Instagram için yapılan makyajlar, kullanılan özel filtreler...

Bunların hepsini biliyoruz. Ancak Pretty Girls Ugly Faces hesabına fotoğraflarını gönderen kadınlar, Instagram'ın yapaylığına 'çirkin yüzlerini' göstererek karşı çıkıyor.

Kadınların bu anları belki de bize hayatı çok fazla ciddiye almamayı ya da Instagram'a göre yaşamamayı gösterebilir.

Burada fotoğraflarını paylaşan kadınlar, 'kendinizi olduğu gibi sevin, başkalarının görüşlerine daha az önem verin. ' diyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların doğal ve samimi fotoğraflarını Bored Panda'dan derledik.



