Her şeyi yaptınız ama karın yağlarından kurtulamıyorsanız nedeni bunlar olabilir

İşte 6 gizli sebep! Bu yüzden kurtulamıyorsunuz...

1 - KARNIZINDAKİ YAĞ TİPİNİ BİLMİYOR OLABİLİRSİNİZ

Eğer her şeyi deniyor karnınızdaki yağdan kurtulamıyorsanız nedenlerinden biri yanlış kilo verme yöntemi kullanıyor olmanızdır. Farklı nedenlerden dolayı 5 tür abdominal obezite vardır ve her birinin belli bir diyet ve egzersiz yöntemi vardır. Bu nedenle, göbek tipinizi belirlemek ve buna göre kilo kaybınızı planlamak önemlidir.

2 - KİLO TAKINTISI

Sürekli tartılma alışkanlığından vazgeçmelisiniz. Kilo takıntısı, kilo verme sürecini yavaşlatabilir. Ölçeklerde görünen rakam beklenen sonuçtan farklı çıktığında kendinizi yargılamaya başlarsınız. Üzerinizde baskı oluşturur, olumsuz düşüncelere neden olur, ruh halinizi bozar. Bu nedenle, kendinizi haftada sadece bir kez tartmanız ve sayıları sadece kesin bir sonuç değil bilgi vermesi açısından görmeniz daha iyidir.

3 - YANLIŞ DİYETLER

Vücudumuzun sayısız element, vitamin, karbonhidrat ve hatta yağlara ihtiyacı vardır. Bu yararlı bileşenlerin bazılarını dışlarsanız, diyetiniz fayda getirmekten daha fazla zarara neden olabilir. Sadece sebze ve meyvelerin yanı sıra fast food ve çok miktarda şeker ve tuz yemek, kilo vermeyi zorlaştırır. Bu nedenle diyetinizi takip etmek ve magnezyum, vitaminler, sağlıklı yağlar ve diğer elementleri içermesi gerektiğini dikkate almak önemlidir.