Her spor tutkununun mutlaka tüketmesi gereken besinler listesi

Dengeli beslenme, sporcuların olmazsa olmazı. Enerji depolayabilmek, harcanan kalorileri yerine koyabilmek ve bunları bedeni yormadan yapabilmek tüm spor tutkunları için oldukça önemli. Düzenli olarak spor yapan herkes, tükettiği besinlere dikkat etmeli. Sporcuların vazgeçilmezi pratik besin sırlarını sizler için sıraladık. İşte sporu destekleyen ve her spor tutkununun mutlaka tüketmesi gereken o besinler!

1. Kahvaltıların vazgeçilmezi: Mutlu Sebzeler Köy Gezen Tavuk Yumurtası

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Listemize akla ilk gelen besinle başlayalım: yumurta. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu besin; içerdiği amino asitler ve protein sayesinde kasları onarmakla kalmıyor, yeni kas oluşumunu da destekliyor. Ayrıca birçok vitamin ve mineral sayesinde dengeli beslenmeye de yardımcı oluyor. Eğer siz de spor yaparken beslenmenize de dikkat etmek istiyorsanız Mutlu Sebzeler Köy Gezen Tavuk Yumurtası'nı tercih edebilirsiniz. Doğal yumurtaları güvenle öğünlerinize ekleyebilirsiniz.

2. Yüksek lif ve yüksek proteinli: Talya Foods 6'lı Makarna

Yeterli enerjiyi depolamak ve uzun süre koruyabilmek sporcular için oldukça önemli. Bu yüzden diyetlerde karbonhidrat içerikli yiyeceklere yer vermeleri gerekiyor. Tabii karbonhidrat denince de akla ilk olarak makarna geliyor. Yüksek lifli, proteinli ve glütensiz makarnalar hem sağlıklı hem bedeni yormuyor. Talya Foods 6'lı Makarna; kinoa, havuç ve filizlendirilmiş kırmızı mercimek gibi seçenekleriyle pratik ve besleyici bir öğün vadediyor.

3. Güne canlı ve zinde başlayın: Cityfarm Organik Yulaf Ezmesi

Yulaf oldukça lifli bir yapıya sahip ve lifli gıdaların tüketimi sağlık için çok önemli, evet ama sporcular için yulafın tüketimi daha da gerekli. Yulaf, antrenman sırasında kan şekerinin kontrolünü sağlıyor. Günün ilk öğünlerinde tüketildiğinde enerji ve canlılık veriyor. Eğer öğünlerinize dâhil edeceğiniz bir ürün arıyorsanız Cityfarm Organik Yulaf Ezmesi'ni tercih edebilirsiniz. Birbirinden leziz tariflerde kullanabileceğiniz ürünün glüten içerdiğini hatırlatmakta fayda var.

4. Süper besine sofranızda yer açın: Duru Bakliyat Karabuğday

Kaliteli karbonhidratlardan biri de karabuğday. Karabuğday, yulaftan bile daha lifli bir yapıya sahip. Bu sayede sindirimi kolaylaştırıyor. Vücudun üretemediği, hayvansal gıdalarda bulunan ve dışarıdan alması gereken temel sekiz amino asidi içerdiği için vegan beslenmeye de uygun. Âdeta süper besin diyebileceğimiz karabuğday, yapısı gereği glüten de içermiyor. Duru Bakliyat Karabuğday ile eşsiz lezzetler hazırlayabilir, spor yaparken dengeli beslenerek istediğiniz hedefe daha hızlı ulaşabilirsiniz.

5. Hem pratik hem leziz: Entazem Brokoli

Marketlerde, manavlarda pazarlarda her mevsim kolaylıkla bulabileceğiniz brokoli hem düşük kalorili hem hazırlaması oldukça pratik bir besin. Hatta brokoliyi kısa süre haşlarsanız besin değerini de o kadar fazla korursunuz. Brokoli hem spordan önce hem spordan sonra tüketilebilecek bir besin. Entazem Brokoli'yi antrenman öncesi tüketerek spor performansınızı artırabilir, antrenman sonrası tüketerek kas gelişimi destekleyebilirsiniz.

6. Sindirim dostu kefirin en tatlı hâli: Eker Çilekli Kefir

Kefir, sporcuların vazgeçilmez besinlerinden biri. Proteinli süt ve yoğurt gibi kefir de genellikle spor sonrası tüketilir. Yüksek protein içeriğinin yanı sıra müthiş bir sindirim dostu olan kefir, bağırsaktaki florayı güçlendirir ve besinlerin emilimi artırır. Eğer sade kefiri içemiyorsanız Eker Çilekli Kefir'i öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Leziz çilek tadıyla size kefiri sevdirecek ürünle enerji seviyenizi artırın!

7. Herkesin gözdesi çileği bir de böyle deneyin: Vitaly Gurme Doğal Kuru Çilek Kurusu

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Mevsiminde kurutularak besin değerini koruyan meyveler, güçlü bir enerji kaynağı. Enerji deposu kuru meyveler, kısa sürede canlılık verir ve insanı zinde tutar. Genellikle egzersiz öncesi tüketilir ama arada atıştırmakta da sakınca yok. Eğer kilo verirken size destek olacak bir besin arıyorsanız Vitaly Gurme Doğal Kuru Çilek Kurusu'nu mutlaka tüketmelisiniz. Ürün, metabolizmanızı hızlandırır ve ideal kilonuza bir an önce kavuşmanıza yardım eder.

8. Lezzetli bir öğün için: Salsa Soslu Patatesli Tavuk

Vegan veya vejetaryen beslenmiyorsanız öğünlerinize protein içeren et ve et ürünlerini ekleyebilirsiniz. Yüksek protein ve düşük kalori nedeniyle tavuk; sporcu diyetlerinde sıkça tercih edilen bir besin. Eğer uzun uzun yemek yapacak zamanı bulamıyorsanız Salsa Soslu Patatesli Tavuk'u mutlaka denemelisiniz. İki dakikada hazır olan yemek, yüksek lif ve protein içeriyor. Harika, değil mi?

9. Lezzetli enerji deposu: Rawberry Protein Bar

Araya bir de pratik bir atıştırmalık alalım. %25 oranında protein içeren Rawberry Protein Bar, kas kütlenizi artırmaya yardımcı olur. Şeker ve glüten içermeyen, vegan protein barı; yüksek protein içeren diyetlerinize eklediğinizde kilo vermenizi destekler. İçerisinde yer fıstığı, turna yemişi, pirinç proteini, ham kakao, hurma, hindiba kökü ve ham çikolata bulunan ürün; vazgeçilmez atıştırmalığınız hâline gelecek!

10. Gönüllerin fatihi: Mutlu Sebzeler Enginar Konservesi

Spor yaparken kas kütlesinin gelişimini destekleyen diyetler kadar vücudun ihtiyaçlarını karşılayan besinler tüketmek de önemli. Enginar; lif, vitamin ve protein açısından oldukça zengin bir besin. Kalp dostu enginar hücrelerin onarılmasına ve yenilenmesine yardım ettiği için spor yapanların öğününde mutlaka olması gerekir. Eğer enginarı temizlemekle uğraşmak istemiyorsanız Mutlu Sebzeler Enginar Konservesi, tam size göre! Konservede yedi adet ayıklanmış enginar bulunur.