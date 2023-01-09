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  4. Her yıl ortaya çıkıyor! Bakkal bakkal dolaşıp vatandaşların veresiye borçlarını ödediler

Her yıl ortaya çıkıyor! Bakkal bakkal dolaşıp vatandaşların veresiye borçlarını ödediler

09.01.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da ismi öğrenilemeyen bir hayırsever, bakkallara borcu olan 97 kişinin borcunu ödedi. Sungurlu ilçesinde, bir hayırsever adına 10 bakkalı ziyaret eden iki kişi, 97 vatandaşın 85 bin lira tutarındaki borcunu kapattı. Bakkallar da vitrinlerine, veresiye borçlarının kapatıldığına dair afiş astı. İşte haberin detayları...

Her yıl ortaya çıkıyor! Bakkal bakkal dolaşıp vatandaşların veresiye borçlarını ödediler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir hayırsever, 10 mahalle bakkalına borcu olan 97 vatandaşın 85 bin lira tutarındaki borcunu kapattı.

İlçe merkezindeki 10 bakkalı ziyaret eden iki kişi, veresiye defterindeki borçların hesaplanmasını istedi.

İki kişi, temsil ettikleri hayırseverin kimliğini gizli tutma şartıyla 10 bakkala 85 bin lira tutarında ödeme yaptı. Bakkallar da vitrinlerine, veresiye borçlarının kapatıldığına dair afiş astı.

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"97 VATANDAŞIN BORCU ÖDENDİ"

Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, AA muhabirine, hayırsever kişinin her yıl ortaya çıktığını söyledi.

Hayırseverin çok güzel bir iş yaptığını dile getiren Aşutoğlu, "Gizemli hayırsever iş adamımız bu sene de aracı vesilesiyle Sungurlu'dan saygıdeğer iki tane abimizle 10 tane bakkalımızda, 97 vatandaşımızın 85 bin lira borcunu kapatmış bulunmaktadır. Bu hayırsever iş adamlarının çoğalmasını canı gönülden bekliyoruz. Biz Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası olarak güven sağladık. Bu insanlar bize destek oluyor, biz de vatandaşa destek oluyoruz. Bu vatandaşlarımızın artmasını istiyoruz, gururlanıyoruz." dedi. (AA)

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Çorum borç

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