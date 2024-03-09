Her zaman doğruyu söylerler: Kalbindeki dilinde olan burçlar!

Bazı insanlar duygularını ifade etmekte daha doğrudan ve açık olurlar bu da onların kalplerinde ne hissettiklerini açıkça dile getirmelerini sağlar. Astrolojiye göre, bazı burçlar da duygularını saklamak yerine doğrudan ifade etme eğilimindedir. Her zaman doğruyu söyleyen ve kalbindeki dilinde olan 4 burcu haberimizde derledik.

Yapı itibariyle küçük bir çocuğun masumiyetinde olan koç burcu aklına geleni hemen söyleyip daha sonra düşünme potansiyeli vardır.

Yapı itibariyle konforuna düşkün olan boğa burcu rahatının bozulmaması adına, kendini riske atmamak için her zaman doğru neyse onu söyler.

Oğlak burcunu bir akım temsil etse kesinlikle realizim olurdu. Çünkü oğlak burcu hayatı boyunca hep zor durumlarla mücadele etmiştir. Sorumluluk duygusuyla acı gerçekleri söylemekten asla çekinmez.

Yay burçları için etik ve ahlak ilkeleri çok önemlidir. Yalanı da ahlaksızlık olarak nitelendirdiği için her zaman dürüstlükten yanadır. Yay burcu her şeyi affeder ama yalanı asla affetmez.







