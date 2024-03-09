KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Her zaman doğruyu söylerler: Kalbindeki dilinde olan burçlar!

    Her zaman doğruyu söylerler: Kalbindeki dilinde olan burçlar!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.03.2024 11:06
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, insanların kişilik özelliklerini ve davranışlarını anlamak için sıklıkla başvurulan bir kaynaktır. Bazı burçlar var ki içi neyse dışı da odur. Kalbindeki dilinde olan bu burçlar yalan söylemeyi hiç sevmezler. Bu burçları tanıyarak, insanların niyetlerini ve duygularını daha iyi anlayabilirsiniz.

    Bazı insanlar duygularını ifade etmekte daha doğrudan ve açık olurlar bu da onların kalplerinde ne hissettiklerini açıkça dile getirmelerini sağlar. Astrolojiye göre, bazı burçlar da duygularını saklamak yerine doğrudan ifade etme eğilimindedir. Her zaman doğruyu söyleyen ve kalbindeki dilinde olan 4 burcu haberimizde derledik.

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Yapı itibariyle küçük bir çocuğun masumiyetinde olan koç burcu aklına geleni hemen söyleyip daha sonra düşünme potansiyeli vardır.

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Yapı itibariyle konforuna düşkün olan boğa burcu rahatının bozulmaması adına, kendini riske atmamak için her zaman doğru neyse onu söyler.

    OĞLAK BURCU

    OĞLAK BURCU

    Oğlak burcunu bir akım temsil etse kesinlikle realizim olurdu. Çünkü oğlak burcu hayatı boyunca hep zor durumlarla mücadele etmiştir. Sorumluluk duygusuyla acı gerçekleri söylemekten asla çekinmez.

    YAY BURCU

    YAY BURCU

    Yay burçları için etik ve ahlak ilkeleri çok önemlidir. Yalanı da ahlaksızlık olarak nitelendirdiği için her zaman dürüstlükten yanadır. Yay burcu her şeyi affeder ama yalanı asla affetmez.

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Oruç tutmak isteyen anne adayları dikkat! Uzmanı açıkladıOruç tutmak isteyen anne adayları dikkat! Uzmanı açıkladı
    Uzman, sahurda tok tutan ve susatmayacak besinleri açıkladı!Uzman, sahurda tok tutan ve susatmayacak besinleri açıkladı!
    Gözümüzün önündeki şifa! Tam bir antioksidan deposuymuşGözümüzün önündeki şifa! Tam bir antioksidan deposuymuş
    Anahtar Kelimeler:
    Boğa burcu Koç burcu Oğlak burcu Yay burcu yalan Kalp‎ Astroloji ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.