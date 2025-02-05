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  4. Herkes abla-kardeş zannetti! Bir gören bir daha baktı: Sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı

Herkes abla-kardeş zannetti! Bir gören bir daha baktı: Sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.02.2025 11:24
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42 yaşındaki Lobada ve 19 yaşındaki kızı Masha, sosyal medyada yan yana dans ettikleri videoları sık sık paylaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin yaşlarının birbirine çok yakın olduğunu düşündü hatta abla-kardeş zannetti. Gerçek yaşlarını paylaşan anne-kız kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Herkes abla-kardeş zannetti! Bir gören bir daha baktı: Sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı

MYNET|DIŞ HABERLER Lobada'nın TikTok'ta paylaştığı ve kısa süre önce viral olan videoda Bruno Mars şarkısı eşliğinde annesiyle birlikte dans ettiği anlar yer aldı. Kot pantolon ve askısız üst giyen ikili abla-kardeş zannedildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızınız kardeşinize benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ikinizin aynı yaşta olduğunu bile düşündüm" yorumunda bulundu.

FİLTRELİ HALİNİ GÖSTERDİ

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Ancak bazıları bunun tamamen bir aldatmaca olduğunu ve annenin kendisini daha genç göstermek için kullandığı bir filtre olduğuna ikna oldular. Başka bir videoda anne, doğal özelliklerini ortaya çıkarmak için ekranın diğer yarısına geçmeden önce filtreli halde nasıl göründüğünü gösterdi.

Hayranları, onun 32 mi yoksa 42 mi yaşında olduğu konusunda hemen teoriler üretmeye başladı. Birçoğu, yaşına meydan okuyan görünümü nedeniyle otuzlu yaşlarının başında gibi göründüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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