Herkes abla-kardeş zannetti! Bir gören bir daha baktı: Sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı

MYNET|DIŞ HABERLER Lobada'nın TikTok'ta paylaştığı ve kısa süre önce viral olan videoda Bruno Mars şarkısı eşliğinde annesiyle birlikte dans ettiği anlar yer aldı. Kot pantolon ve askısız üst giyen ikili abla-kardeş zannedildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızınız kardeşinize benziyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ikinizin aynı yaşta olduğunu bile düşündüm" yorumunda bulundu.

FİLTRELİ HALİNİ GÖSTERDİ

Ancak bazıları bunun tamamen bir aldatmaca olduğunu ve annenin kendisini daha genç göstermek için kullandığı bir filtre olduğuna ikna oldular. Başka bir videoda anne, doğal özelliklerini ortaya çıkarmak için ekranın diğer yarısına geçmeden önce filtreli halde nasıl göründüğünü gösterdi.

Hayranları, onun 32 mi yoksa 42 mi yaşında olduğu konusunda hemen teoriler üretmeye başladı. Birçoğu, yaşına meydan okuyan görünümü nedeniyle otuzlu yaşlarının başında gibi göründüğünü söyledi.