Herkes ayrılırlar derken onlar zoru başardı!

Lisede tanışan Marina Lvova ve Sean Roker, üniversitede en yakın arkadaş oldular ve birkaç yıl sonra bu arkadaşlık ilişkiye dönüştü. Marina'nın eline bir yıllığına dünyayı gezme fırsatı geçtiğinde, ilişkilerinin başına gelebilecek olumsuzluklardan korktu ve fırsatı geri çevirmeyi düşündü fakat sevgilisi Sean, bir şekilde halledebileceklerini söyledi. Marina'nın yolculuğunun başlamasına bir ay kala Sean; bu uzun süreçte Marina'nın yanında olduğunu belli etmek için o da ziyaret edeceği tarihlerin biletlerine bakmaya başladı. Bu süreçte iletişim halinde kaldıkları diğer bir yöntem ise, görüntülü konuşmaydı. "Bütün ülkelerde ulaşabileceğimiz tüm görüntülü konuşma uygulamalarını denedik. Birkaç günde bir görüntülü konuşuyorduk ve her gün mesajlaşıyorduk. Her şeyi paylaşmamız imkansızdı fakat elimizden geldiğince onu da yapmaya çalıştık. Asya'da kaldığım zamanlarda saat farkı yaşadığımız günlerde biraz zorlandık fakat bu süreç ilişkimizi güçlendirdi. Önümüzdeki ay beraber eve çıkıyoruz."

Annie Erling Gofus, bir yıllığına burslu olarak Slovakya'da okuyup çalışma fırsatı aldığında kocası, askeri görevden dolayı kendisine eşlik edemedi. Ryan, eşinin önündeki büyük fırsat için Annie'yi her zaman destekledi ve yardımcı oldu. Çift, Avrupa'da özel anılar biriktirmeleri için aylar öncesinden Ryan için rezervasyon yaptırdı ve Annie, marketteki en tuhaf ürünün, sınıfının ve bu tarz küçük şeylerin görüntüsünü ölümsüzleştirerek eşine gönderdi. Ryan altı haftalık eğitimdeyken, eşini göremeyecek olan Annie, kendisinin ve köpeklerinin fotoğraflarını bastırdı ve haftada bir eşine posta yoluyla gönderdi.

Şu an evli olan çiftimiz Malena Cahall ve Schuyler Wilson sevgili oldukları zamanda, Schuyler iş için sekiz aylığına Singapur'a gitti ve Malena da yurt dışında turlar düzenleyeceği bir işe girdi. Aralarındaki zaman farklı büyük bir olumsuzluk gibi görünürken, çiftimiz bu durumu avantaja çevirdi. "Aramızda 13 saat zaman farkı olduğu için Schuyler yatmaya hazırlanırken ben erkenden kalkıyordum ve işe gitmek için hazırlanıyordum bu süreçte de Skype aracılığıyla görüntülü konuşabiliyorduk. Birimiz uyanıkken diğeri uyuduğu için birbirimize mail atıyorduk ve hafta sonu online olarak PS4 oynuyorduk. Böylece zaman da geçirebiliyorduk."

Nevada'da tanışıp evlenen çiftimiz Collette Stohler ve Scott Stohler, bir süre ayrı yaşamak zorunda kaldı. Scott, Şikago'dayken Collette Los Angeles'ta yaşıyordu. İkili her hafta, görüşebilmek için iki şehir arasında mekik dokudu. Sürekli birbirleriyle mesajlaşan ve telefonda konuşan çift, birbirlerine video mesajları atmaya başladı ve duygularını daha iyi hissettirdiğine inandıkları mektupları yazıp göndermeye başladı.

6. "İkimiz de bir şeylerle meşguldük ama birbirimiz için vaktimiz vardı."

Lise yıllarında sevgili olan Matthew Beine ve Ashley Vickney, üniversiteyi farklı yerlerde okumaya başladı ve bu süreçte birbirlerini görebilmek için arabayla 8 saatten fazla süren yola tahammül ettiler. Ashley'nin 4 ay süreliğine İspanya'ya gitmesi bile ilişkilerine engel olamadı. Bu süreçte çiftin iki kuralı vardı. Birincisi: 24 saat içinde ne olursa olsun birbirlerinin seslerini duymaktı. İkincisi ise: Çiftin meşgul olmasıydı. Çünkü boş beyinler, doğru karar veremez.

7. "Birbirimize sürprizler yaptık."

Kısa süreliğine gittikleri New York'ta OkCupid uygulaması sayesinde tanışan Jenny Adams ve Chris Page, çok fazla seyahat ettikleri için zaman geçiremiyordu. Sürekli güneydoğu Asya'da bulunan Jenny, tesadüfen meydana gelen birkaç olay sonrasında dört aydır flört ettiği Chris ile ilk randevusunu Hong Kong'da gerçekleştirdi. 4 gün süren randevudan sonra Jenny, bir ay boyunca Chris ile zaman geçirdi ve çiftimiz başka bir seyahat planladı. Sevgili olmaya karar veren Jenny ve Chris, aradan geçen 3.5 yıl sonrasında uzun mesafe ilişkilerini altı ayda bir birbirlerini görerek devam ettirmeyi başardı. Çift, aralarındaki kimyayı canlı tutmak için birbirlerine; ansızın yanına gitmek, barda adına içki ısmarlatmak gibi sürprizler yaptı. "Bir hafta sonu 25 saatlik süren uçak yolculuğundan sonra Mustang kiralayıp yanıma geldi ve New York Rangers maçına gittik. Başka bir zaman, Chris'in Yeni Zelanda'daki kız kardeşini Bangkok'a davet etmiştim. Ve son doğum günümde, içinde küçük esprilerin olduğu bir harita yollamıştım, yolları takip ettikten sonra benim New York'ta olmadığımı, ofisinin yanındaki kafede onu beklediğimi öğrendi. O hafta sonunu adalarda geçirmemiz için plan yapmıştım."