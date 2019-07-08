Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı

Bomba düzeneği olabileceği şüphesi ile geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel kıyafetli bomba imha uzmanları şüpheli cismi incelemeye başladı. Yapılan inceleme sonrası bakın düzeneğin ne olduğu ortaya çıktı...

Bugün saat 12.00 sıralarında, 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında kablolar ve yalıtımlı folyo ile sarılmış şişelerde düzenek olduğunu fark eden çevredekiler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu cadde üzerinde görevli trafik polisine bildirdi. Trafik polisinin ilgili yerlere durumu iletmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bir itfaiye aracı ve 112 Acil Servis ekibi de olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken durumun ciddiyetini kavramayan bazı vatandaşlar ise cep telefonundan olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu vatandaşları uzaklaştırmasının ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı çöp konteynerinin yanındaki şüpheli düzeneğin yanına gidip, incelemede bulundu. Bomba imha uzmanının incelemesinde düzeneğin bomba olmadığını belirleyerek toplaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Düzeneğin, bölgedeki özel bir lisenin öğrencileri tarafından yıl içerisinde yaptığı deneyde kullandığı, içinde vişne suyu bulunan set olduğu anlaşıldı.