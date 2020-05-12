Herkes bu hatalara düşüyor! Ev temizliğinde hayat kurtaran detaylar...

Temizliğin büyüleyici ve arındırıcı havasına kapılmadan önce bilmeniz gereken bazı küçük püf noktalar var. Çoğu zaman alışageldiğiniz yöntemlerle temizliğinizi hallediyorsunuz. Fakat bu alışılmış yöntemlerin bazıları hatalı olabilir. İşte temizlik yaparken en sık yapılan hatalar:

1. ÇÖP KOVALARINI TEMİZLEMEMEK

Çöp kovaları, düzenli olarak temizlenmediğinde bir mikrop kolonisine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Bu problemden kurtulmak da çok kolay aslında. Az bir zaman ayırarak çöp kovalarınızı temizlediğinizde mikropları evinizden uzak tutabilirsiniz. Peki, çöp kovası nasıl temizlenir?

Çöplerinizi düzenli olarak çok fazla bekletmeden atın.

Çöp kovasına yeni bir çöp poşeti takmadan önce kovayı çamaşır suyuyla iyice çalkalayarak durulayın. Bu işlemi tercihen sıvı sabun ya da deterjanla da yapabilirsiniz.

Çöp kovanız kuruduktan sonra tekrar kullanıma hazır olacak. Böylece mikroplar da evinizden uzak kalmış olacak.

2. BULAŞIK MAKİNESİNİN YANLIŞ KULLANIMI

Kapasitesinden fazla doldurulduğunda bulaşık makineleri, bulaşıklarınızı istediğiniz gibi yıkamayacaktır. Fazla koyulan bulaşıklar tam anlamıyla temizlenemediğinden mikropların üremesine elverişli bir ortam oluşturabilir. Kaşık ve tabakları üst üste yığmadan aralarında biraz boşluk kalmasına izin verin. Aynı zamanda tahta kaşık gibi mutfak gereçlerini de bulaşık makinesine koymamalısınız. Tahta, deterjanı ve kirli suyu içine çeker. Yemek yaparken kullanılan bu kaşık nedeniyle deterjan yemeyi kimse istemez, değil mi?