Herkes bu hatalara düşüyor! Ev temizliğinde hayat kurtaran detaylar...

Temizliğin büyüleyici ve arındırıcı havasına kapılmadan önce bilmeniz gereken bazı küçük püf noktalar var. Çoğu zaman alışageldiğiniz yöntemlerle temizliğinizi hallediyorsunuz. Fakat bu alışılmış yöntemlerin bazıları hatalı olabilir. İşte temizlik yaparken en sık yapılan hatalar:
Çöp kovaları, düzenli olarak temizlenmediğinde bir mikrop kolonisine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Bu problemden kurtulmak da çok kolay aslında. Az bir zaman ayırarak çöp kovalarınızı temizlediğinizde mikropları evinizden uzak tutabilirsiniz. Peki, çöp kovası nasıl temizlenir?
Çöplerinizi düzenli olarak çok fazla bekletmeden atın.
Çöp kovasına yeni bir çöp poşeti takmadan önce kovayı çamaşır suyuyla iyice çalkalayarak durulayın. Bu işlemi tercihen sıvı sabun ya da deterjanla da yapabilirsiniz.
Çöp kovanız kuruduktan sonra tekrar kullanıma hazır olacak. Böylece mikroplar da evinizden uzak kalmış olacak.
Kapasitesinden fazla doldurulduğunda bulaşık makineleri, bulaşıklarınızı istediğiniz gibi yıkamayacaktır. Fazla koyulan bulaşıklar tam anlamıyla temizlenemediğinden mikropların üremesine elverişli bir ortam oluşturabilir. Kaşık ve tabakları üst üste yığmadan aralarında biraz boşluk kalmasına izin verin. Aynı zamanda tahta kaşık gibi mutfak gereçlerini de bulaşık makinesine koymamalısınız. Tahta, deterjanı ve kirli suyu içine çeker. Yemek yaparken kullanılan bu kaşık nedeniyle deterjan yemeyi kimse istemez, değil mi?
Bir temizliğin en önemli iki aşaması kuşkusuz; yerleri süpürme ve vileda ile yerleri silme işlemleridir. Bunların sıra gözetilerek yapılması, daha temiz sonuçlar almanızı sağlar. Viledayı yerleri süpürmeden önce yaparsanız tozlar yere yapışır ve temizlenemez. Temizlikteki sıralama ise işte şu şekilde olmalıdır:
Yüksekte kalan eşyaların tozlarının alınması
Yerlerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi
Vileda ile zeminin silinmesi
Yerleri silerken kullandığınız temizlik suyu, değiştirilmediğinde mikrop yayabilir. Bir odayı sildikten sonra aynı temizlik suyunu kullanarak diğer odaya geçtiğinizde sadece mikrop taşımış olursunuz. Çok kirli alanlar silindikten hemen sonra vileda suyunu değiştirmeniz size daha hijyenik sonuçlar verir.
Mutfak, evin hiç kuşkusuz temiz olmaya en çok ihtiyacı olan alanı. Bu nedenle evin diğer odalarını temizlemekte kullandığınız toz bezlerini mutfakta da kullanmanız, sizi hijyenik bir ortamdan uzaklaştırır. Mutfak, yemek yediğiniz yer olduğu için orada kullanılacak olan toz bezleri dahi ayrı olmalı.
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