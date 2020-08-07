Herkes bu hatayı yapıyor! Siz de kurban etini bu şekilde saklıyorsanız...

Allah'ın emri olarak kabul edilen Kurban Bayramı, yoksul insanlar ile daha iyi standartlara sahip insanlar arasında bir köprü kurmayı amaçlar. Kurban kesimi tamamlandıktan sonra etin besin değerlerinin kaybolmaması için geciktirmeden muhafaza işlemlerine başlanmalıdır. Birçok insan kurban kesim alanlarında etini paylaştırdıktan sonra araçları ile evlerine götürüyor. Yolda geçen sürenin uzaması etin bozulmasına neden olacağından dolayı gerekli tedbirler alınmalıdır. Eve ulaşan etleri ise saklarken size kolaylık sağlayacak birçok ipucundan yararlanmanız etin ve sizin sağlığınız için çok önemlidir.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Kesim alanlarında kendinize düşen payı aldıktan sonra fazla gecikmeden etinizi korumaya başlayın. Etin sahip olduğu yüksek besin değerleri, doğadaki başka canlılar tarafından zarar görmesine neden olabilir.

DONDURUCUYA KOYARKEN

Kavurmalar masaları süslerken geri kalan etleri muhafaza etmek için genellikle derin dondurucular kullanılır. Derin dondurucuya koyarken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde: