Herkes bu hatayı yapıyor! Siz de kurban etini bu şekilde saklıyorsanız...

Allah'ın emri olarak kabul edilen Kurban Bayramı, yoksul insanlar ile daha iyi standartlara sahip insanlar arasında bir köprü kurmayı amaçlar. Kurban kesimi tamamlandıktan sonra etin besin değerlerinin kaybolmaması için geciktirmeden muhafaza işlemlerine başlanmalıdır. Birçok insan kurban kesim alanlarında etini paylaştırdıktan sonra araçları ile evlerine götürüyor. Yolda geçen sürenin uzaması etin bozulmasına neden olacağından dolayı gerekli tedbirler alınmalıdır. Eve ulaşan etleri ise saklarken size kolaylık sağlayacak birçok ipucundan yararlanmanız etin ve sizin sağlığınız için çok önemlidir.
KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?
Kesim alanlarında kendinize düşen payı aldıktan sonra fazla gecikmeden etinizi korumaya başlayın. Etin sahip olduğu yüksek besin değerleri, doğadaki başka canlılar tarafından zarar görmesine neden olabilir.
DONDURUCUYA KOYARKEN
Kavurmalar masaları süslerken geri kalan etleri muhafaza etmek için genellikle derin dondurucular kullanılır. Derin dondurucuya koyarken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde:
Dondurucuya yerleştirmeden önce etlerinizi yaklaşık 5 saat steril bir ortamda dinlendirin.
Et sıcak ise kapalı bir kap veya poşet içerisinde hemen bozulur. Bu yüzden bir tepsi üzerinde kesim sıcaklığının üstünde olan etin dinlenmesi gerekir.
Eğer etinizi bir şehirden başka bir şehre taşıyacaksanız dinlendirdikten sonra termal çantalarda buz aküler ile beraber taşımanız gerekir.
Dondurmak için hazır hale gelen etler için derin dondurucunuzda özel bir alan ayarlayın.
KIRMIZI ET İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Kırmızı et -1.5 santigrat derece ile 1.7 santigrat derece arasında donar. Bu sıcaklık aralığı altındaki değerler etin muhafaza edilebilirliğini artırır.
Çünkü mikroorganizma oluşumu etin donması ile beraber durur.
-18 santigrat derece sıcaklıkta dondurulan bir kırmızı et 8 aya kadar sağlıklı bir şekilde saklanır.
Sıcaklığın daha da düşük olması bu süreyi uzatır.
Buzdolaplarının dondurucu bölümlerinde etleri saklamak her zaman verimli olmayabilir. Gerekli yalıtıma sahip olmayan dondurucu bölümlerinin yerine muhafaza etmek için derin dondurucuların tercih edilmesi daha uygun olabilir.
Küçük parçalara ayrılarak yerleştirilen etlerin buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılmış şekilde yaklaşık 5 aydan fazla derin dondurucuda bekletilmemesi gerekir.
Çözdürmek istediğiniz donmuş eti buzdolabının sebzelik bölümüne alabilirsiniz.
Çözülmüş etin hemen pişirilmesi gerekir ve çözülen et tekrar dondurulmamalıdır.
Kuyruk yağını muhafaza ederek kuru fasulye, nohut ve patates yemeklerinde aromasından yararlanmak için kullanabilirsiniz.
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