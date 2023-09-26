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    4. Herkes gösteri olduğunu zannetti! Yardım istediğini kimse anlamadı... Boynuna dolanan yılan tarafından boğuldu

    Herkes gösteri olduğunu zannetti! Yardım istediğini kimse anlamadı... Boynuna dolanan yılan tarafından boğuldu

    26.09.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'daki bir sirkte kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bir akrobat boyundaki boa yılanı ile gösteri yaptığı sırada hayvanın bir anda boğazını sıkması sonucunda hayatını kaybetti. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde herkes durumu gösterinin bir parçası zannetmesi nedeniyle akrobata yardım etmemesi dikkatleri çekti.

    Rusya'da bir sirkte kaydedilen görüntüler sosyal medyada tüyler ürpertti. Gösteri sırasında yılanın boynuna dolanmasının ardından diz çöken ve kolunu kaldırarak yardım isteyen akrobatın yanına sirk çalışanları koştu. Henüz ismi açıklanmayan yılan terbiyecisi baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Akrobatın hayatını kaybettiği doğrulandı.

    GÖSTERİ YAPTIĞINI ZANNETTİLER

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    Akrobata boynundaki yılanla birlikte diz çökerken sağ eliyle birkaç kez işaret yaptı ve yardım istedi. Ancak izleyiciler bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşünerek hiçbir tepki vermedi.

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    Birkaç dakika sonra gösterinin yapıldığı sahneye sirk çalışanlarının gelmesi üzerine büyük bir panik yaşandı.

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    Rusya yılan akrobat

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