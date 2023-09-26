Herkes gösteri olduğunu zannetti! Yardım istediğini kimse anlamadı... Boynuna dolanan yılan tarafından boğuldu

Rusya'da bir sirkte kaydedilen görüntüler sosyal medyada tüyler ürpertti. Gösteri sırasında yılanın boynuna dolanmasının ardından diz çöken ve kolunu kaldırarak yardım isteyen akrobatın yanına sirk çalışanları koştu. Henüz ismi açıklanmayan yılan terbiyecisi baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Akrobatın hayatını kaybettiği doğrulandı.

GÖSTERİ YAPTIĞINI ZANNETTİLER

Akrobata boynundaki yılanla birlikte diz çökerken sağ eliyle birkaç kez işaret yaptı ve yardım istedi. Ancak izleyiciler bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşünerek hiçbir tepki vermedi.

Birkaç dakika sonra gösterinin yapıldığı sahneye sirk çalışanlarının gelmesi üzerine büyük bir panik yaşandı.