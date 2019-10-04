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Herkes Gucci'nin yeni modeli Armine Harutyunyan'ı merak ediyor! Peki Armine Harutyunyan kim?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.10.2019 08:47 | Son Güncelleme

Dergiler, televizyonda izlediğimiz reklam filmleri ya da metroda gördüğümüz afişler... 'Kusursuz modelleri' pürüzsüz cilt ve mükemmel vücutlarıyla görmeye oldukça alışkınız. Ancak artık tanınmış birçok marka, alışılagelmiş güzellik kalıplarını bir bir yıkmaya başladı. Bunlardan biri de dünya devi moda markası Gucci. Gucci, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede model Armine Harutyunyan'ı podyuma çıkardı. Ermeni model defileye damga vurdu.

Güzellik bakanın gözündedir ya da genel görüş böyle. Öyle ya da böyle dayatılan güzellik algısından hepimiz etkileniyoruz. Ancak dünya devi olan markalara baktığımızda bu durum artık değişiyor, toplumun kadınlara dayattığı ''ideal'' vücut şeklinin ve 'ideal' yüz hatlarının hızla farklılaştığını görüyoruz.

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Thanks @gucci ✨ for new friends ♥️

Armina (@deararmine)'in paylaştığı bir gönderi ()

Moda devi Gucci de tüm bu değişen algıya uyacak bir tanıma imza attı. Podyumda adeta kuralları yıkan marka Armine Harutyunyan ile çalışmaya başladı. Bu yıl Gucci'nin tanıtım yüzü olacak olan Armine farklı yüz hatları ve makyajsız yüzüyle hemen dikkat çekti.

'HİSLERİM KARIŞIKTI'

Armine Gucci tebrübesi hakkında şöyle konuşuyor: 'Yeterince komik, hiç düşünmediğim kadar gerçek bir rüya gibiydi. Her şey en beklenmedik şekilde ve akla gelebilecek en beklenmedik yerde oldu. En sevdiğim grubun konseri için Berlin’deydim ve bir sabah şehrin etrafında dolaşırken fotoğrafımı çekmek ve iletişim kurmak isteyen bir moda izcisi tarafından durduruldum. Bir ay sonra aynı kişi, bana fotoğrafımın Gucci'ye gönderildiğini ve gösterilerinde yürüyüş için beni seçimlerde görmek istediklerini söyledi. Açıkçası, hislerim karışıktı, çünkü hem sevindim hem de kafam karıştı. Çok sevdiğim bir markanın parçası olduğuma inanamadım. Alessandro Michele, Gucci'nin yaratıcı direktörlüğüne atandığından beri vizyonu ve fikirleri hem ilham verdi hem de çağdaş moda sahnesine çok daha fazla hayran kalmamı sağladı.'

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Fakat Armine sadece manken değil aynı zamanda bir sanatçı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelen Armine illüstratör ve grafik tasarımcı olarak da işine devam ediyor.

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Armine Harutyunyan Armine Harutyunyan Gucci defilesi

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