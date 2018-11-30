Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 - 60 - 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Geniş kalçalar, ince bel ve dolgun dudaklar. Özellikle instagramın etkisiyle plastik cerrahi popo implantı yaptırmak isteyen kadınlarla dolu. Kozmetik cerrahi doktorları bile kadınları yeniden şekillendirmek için Instagram ünlüsüne dönüştü. 2012-2014 yılları arasında popo implantları ve enjeksiyonları% 58 oranında artmıştır. ”

"İdeal vücut nasıl olur" sorusunun cevabı bulunduğumuz yıla göre değişkenlik gösteriyor. Birkaç yıl önce sıfır beden vücut popüler olurken şimdilerde daha geniş kalçalı olmak moda. Fitness blogger'ı Cassey Ho, ideal vücut şeklinin yıllar içinde değiştiğini gözler önüne sermek sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Ho, kendi vücudunu photoshop ile değiştirerek yıllar içinde ideal kadın vücudunun nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Güzellik ve estetik algısı tarih içerisinde çok fazla değişiklik gösterdi. Fitness blogger'ı Cassey Ho, “ideal” vücut şeklinin yıllar içinde farklılaştığını gözler önüne sermek için ilginç bir yol izledi.

Büyük göğüsler, düz bir karın ve uyluklarda boşluk olması bu dönem içinde oldukça önemliydi. 2010'da meme büyütme, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek uygulanan kozmetik ameliyattır. Bu döneme Victoria's Secret modelleri örnek gösterilebilir.

90'lı yılların başı

Bu döneme açılı kemik yapısı, bir deri bir kemik görünümü hakimdi. Bu görünüm podyumlardan, magazin dergilerinin kapaklarına bile hakimdi.

1950'ler

Kıvrımlı, 90-60-90 bir vücüt şekli ve dolgun göğüsler bu döneme damga vurmuştu. Bu dönemde Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor gibi film yıldızlarının vücutları kabul görmeye başladı.

1920'ler

Kadınların seksi görünümüne kısa saç ve küçük göğüs eklendi. Korsenin yerine daha esnek kemerler kullanılmaya başlandı. Açık ten, koyu göz ve erkeksi görünüm öne geçti. Kadınlar daha androjen görüntüleri tercih etmeye başladılar. Belleri ve göğüsleri düzleştirip, belirsizleştiren kıyafetler tercih edildi. 1920lerde kadın güzelliği kıvrımsız ve daha erkeksiydi.

1400-1700 İtalyan Rönesansı

Bu dönemde iyi beslenmek ve dolgun görünmek bir statü göstergesidir. O dönem insanlarına göre zayıf olmak fakirlik anlamına geliyordu. Yuvarlak karın, dolgun kalçalar ve açık tenli olmak ön plandaydı.

Fitness eğitmeni Cassey Ho, ''gerçek şu ki vücudumuzu imal etmek, giysi üretmekten çok daha tehlikeli. Vücudumuza ne modaysa ona göre davranıyoruz. Kendimize bunu yapmamalıyız'' diye konuşuyor. Cassey, bu çalışmasının geniş kitlelere yayılmasından sonra birçok kadının desteğini aldı.



