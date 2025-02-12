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  4. Herkes güzel koktuğuna yönelik iltifatlar etti! Sebebini paylaşınca şoke etti: "1.40 sterlinlik (yaklaşık 44 TL) bir mutfak malzemesi sürmem"

Herkes güzel koktuğuna yönelik iltifatlar etti! Sebebini paylaşınca şoke etti: "1.40 sterlinlik (yaklaşık 44 TL) bir mutfak malzemesi sürmem"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 12:44
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Lüks parfümlerin yüzlerce dolara satıldığı bir dünyada, mutfağınızda sade ve şık bir alternatif var. Elizabeth Monahan tam olarak bunu keşfetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Monahan pahalı bir parfüm yerine 1.40 sterlin (yaklaşık 44 TL) değerindeki vanilya özütünü kullandığını söyledi.

Herkes güzel koktuğuna yönelik iltifatlar etti! Sebebini paylaşınca şoke etti: "1.40 sterlinlik (yaklaşık 44 TL) bir mutfak malzemesi sürmem"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "ellizabeth.marie" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir güzellik sosyal medya fenomeni Elizabeth Monahan güzellik tüyosunu açıkladı. Sıklıkla çevresinden güzel koktuğuna yönelik iltifatlar aldığını söyleyen Monahan, parfüm yerine vanilya özütü kullandığını söyledi.

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Doğrudan nabız noktaların uyguladığını belirten Monahan, "Favori kokum vanilyaydı. Hem sıcak hem de şekerli. Daha yoğun bir koku arıyordum. Vanilya özütü bulabileceğiniz en ucuz parfüm alternatifi. Bunu nabız noktalarınıza, yani bileklerinize, boynunuza, kulak arkanıza, hatta diz arkanıza uygulamanız en iyisi" dedi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Elizabeth özellikle bileklerine vanilya özütünden damlattığını söylerken, "Sürekli olarak nabız noktasının açıkta kalması vanilyanın daha yoğun bir şekilde kokarak insanlara ulaşmasını sağlıyor. Sanırım sürekli parfümümü sormalarının nedeni bu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok parfüm
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