Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), örnek olmaya devam ediyor.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla hizmet veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, “herkes için bilim” anlayışıyla önemli bir sosyal sorumluğu yerine getiriyor. Mithat Enç Özel Eğitim Ortaokulu’nda eğitim gören görme engelli 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül ile atölye çalışması gerçekleştirdi.

“Engelsiz Bilim” atölye çalışmasında Doç. Dr. Bülbül, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ı öğrencilere anlattı, ardından basit malzemelerle DNA modeli oluşturuldu. Programın ikinci bölümünde ise sınıf uygulaması gerçekleştirildi. Panayır Ortaokulu öğrencileri ile görme yetersizliği olan kaynaştırma öğrencileri birlikte engelsiz bilim atölyeleri gerçekleştirdi. Öğrencilere bilimin doğası ve bilimsel süreç becerileri anlatıldı. Atölye çalışmalarının ardından görme engelli öğrenciler, Renziye İsmihan’ın resmettiği, Büşra Altun tarafından betimlenen ve özel bir teknikle tuval üzerine kabartma olarak işlenerek Braille Alfabesi ile hazırlanan ‘erişilebilir resim’ sergisini gezdiler.

