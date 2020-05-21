Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

Koronavirüs nedeniyle evde daha uzun zaman geçirdiğimiz bu günlerde örgü örmek sizin için bir terapi olacak. Sakinleştirici etkisiyle adeta kişiyi hipnotize eden örgü, sanılanın aksine oldukça kolaydır. Hele ki başlangıç seviyesinde örgü örmeyi biliyorsanız işi biraz daha ileri boyuta taşıyarak motif ve örnek yapmaya başlayabilirsiniz. "Daha önce hiç örgü yapmadım" diyenler arasındaysanız gözünüz hiç korkmasın; biraz pratik ile şahane eserler ortaya çıkarabilirsiniz. Peki tığ işi yelek nasıl örülür? En kolay yelek modelleri nelerdir? İşte tığ işi yelek modellerine dair merak edilen tüm ipuçları..

YELEK ÖRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Yelek örmeye başlamadan önce mutlaka modelin vücut ölçülerine dikkat edilmelidir. Omuz genişliği, koltuk altına kadar olan beden uzunluğu ile göğüs ölçüleri alınmalıdır.

Motif ve tığ işine göre ipin kalığı ve tığın numarası uygun seçilmelidir.

Örgünün düzgün bir şekilde görünmesi için kişinin el ayarını mümkün olduğunca aynı olarak ayarlaması gerekir.

Angora, tiftik gibi tüylü ipliklerden yelek yapılması düşünülüyorsa; ipin tüylerinin dökülmesini azaltmak için iplikleri bir poşetin içerisine koyup bir gece buzlukta bekletmek yararlı olacaktır.