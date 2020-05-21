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Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimize el emeği göz nuru patikler, yelekler vb. ürünler yadigar olarak kalmıştır. Anneanne ve babaannelerimiz kadar eskiye gitmesek bile örgü işi dantelleri annemizin hatta kendimizin çeyizinde bile görmemiz mümkündür. Emeğinizi akıtarak ortaya çıkan bu ürünleri kendiniz yapmaya ne dersiniz?

Herkes örneklerini istiyor! İşte o tığ işi yelek modelleri...

Koronavirüs nedeniyle evde daha uzun zaman geçirdiğimiz bu günlerde örgü örmek sizin için bir terapi olacak. Sakinleştirici etkisiyle adeta kişiyi hipnotize eden örgü, sanılanın aksine oldukça kolaydır. Hele ki başlangıç seviyesinde örgü örmeyi biliyorsanız işi biraz daha ileri boyuta taşıyarak motif ve örnek yapmaya başlayabilirsiniz. "Daha önce hiç örgü yapmadım" diyenler arasındaysanız gözünüz hiç korkmasın; biraz pratik ile şahane eserler ortaya çıkarabilirsiniz. Peki tığ işi yelek nasıl örülür? En kolay yelek modelleri nelerdir? İşte tığ işi yelek modellerine dair merak edilen tüm ipuçları..

YELEK ÖRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

1

Yelek örmeye başlamadan önce mutlaka modelin vücut ölçülerine dikkat edilmelidir. Omuz genişliği, koltuk altına kadar olan beden uzunluğu ile göğüs ölçüleri alınmalıdır.
Motif ve tığ işine göre ipin kalığı ve tığın numarası uygun seçilmelidir.
Örgünün düzgün bir şekilde görünmesi için kişinin el ayarını mümkün olduğunca aynı olarak ayarlaması gerekir.
Angora, tiftik gibi tüylü ipliklerden yelek yapılması düşünülüyorsa; ipin tüylerinin dökülmesini azaltmak için iplikleri bir poşetin içerisine koyup bir gece buzlukta bekletmek yararlı olacaktır.

ÇİÇEK MODELİ

2

  • Motife başlamadan önce 6 zincir çekerek işe başlayın.
  • İlk zincirin başına ipi dolamadan batın.
  • Ardından elde ettiğiniz iki ilmeği başına dolayarak ikisi bir arada çekin ve birleştirerek halka yapın.
  • 3 adet zincir çekin ve üçlü tırabzan yapın. Bu işlemi dört kez tekrarlayarak 4 adet üçlü tırabzan örün.
  • 3 zincir çekerek halkaya, başına dolmadan batın ve bu şekilde çiçeğin yapraklarını oluşturmaya devam edin. Motifi tamamlamak için 4 yaprak yapmanız yeterli olur.
  • Çiçeğin yaprakları tamamlandıktan sonra çiçeğin iki yaprağının arasından 7 adet zincir çekin.
  • Birinci yaprağın bitiminde, arkasına başına dolamadan batın. Ardından oluşan iki ilmeği tek bir seferde çekin. Bu işlemi bütün yapraklar için yapın.
  • Yaprakların sayısı kadar zincir ekleyin.
  • 3 adet zincir çekin ve başına dolayarak batın. Üçlü tırabzan çekin ve her yaprağın arkasına bir dolgu yapın.

FİLE MODELİ

3

  • Zincir çekerek başlayın ve ipliği dolamadan 6. sıradaki zincire batın.
  • Tığı ipliğe dolayın ve tek seferde çekin.
  • 5 adet zincir çekin ve 3. sıraya başına dolamadan batın, tek seferde çekin.
  • Köşelerde altışar zincir çekin ve başına dolamadan içine batın.

MİDYE KABUĞU MODELİ

4

  • İlk adımda 39 zincir çekilir ve motife başlanır.
  • 1 kez dolanır ve 4. zincirle birleştirilir.
  • Ardından 1 defa dolanır ve üçlü tırabzan örülür. Bir sıra boyunca üçlü tırabzan tamamlanır.
  • Toplamda 37 tane üçlü tırabzan olmalı.
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