KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Herkes yapıyor ama zararını kimse bilmiyor! Beyine zarar veren 3 alışkanlık

    Herkes yapıyor ama zararını kimse bilmiyor! Beyine zarar veren 3 alışkanlık

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.05.2024 09:58
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük hayatımızda yaptığımız bazı alışkanlıklar biz fark etmeden bize zarar veriyor. Bu alışkanlıklardan 3 tanesi beyine ciddi zarar verebiliyor.

    Sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organ olan beyin sağlığını korumak genel sağlık için oldukça önemli. Uzmanlara göre bu 3 alışkanlık beyine siz fark etmeden zarar veriyor.

    BEYİNE ZARAR VEREN 3 ALIŞKANLIK

    1) Yüksek sesle müzik dinlemek, kulaktan beyne sinyal taşıyan sinir liflerine zarar verir.

    baş ağrısı dönmesi beyin

    2) İkinci sırada büyük küçük herkesin severek tükettiği patates kızartması yer alıyor. Aşırı patates kızartması tüketimi ileride unutkanlık yapabilir.

    beyin

    3) Karanlıkta uzun süre vakit geçirmek, sizi depresyona sokabilir ve beyin aktivitelerinizi yavaşlatabilir.

    demans beyin unutkanlık hafıza

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uzun süre kullanımı organ hasarına yol açıyor!Uzun süre kullanımı organ hasarına yol açıyor!
    Evin tavanını temizlerken 100 yıllık sırrı ortaya çıkardı!Evin tavanını temizlerken 100 yıllık sırrı ortaya çıkardı!
    Sezon yaklaştı, fiyatlar belli oldu! Satın almak yerine 7 bin 900 TL'ye...Sezon yaklaştı, fiyatlar belli oldu! Satın almak yerine 7 bin 900 TL'ye...
    Anahtar Kelimeler:
    Beyin
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.