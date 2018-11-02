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Herkese ilham kaynağı olacak 9 moda sırrı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Kıyafetimizi mükemmel hale getirmeye çalışırken, genelde son anda küçük nüansları eklemeyi unutuyoruz. Ancak dikkat etmediğimiz bu küçük ayrıntılar aslında bütün olmamızı sağlıyor ve moda anlayışımızı ortaya çıkarıyor. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar.

Herkese ilham kaynağı olacak 9 moda sırrı

İNCİLER

1

İnci dezavantajı olan güzel bir aksesuardır. Kolyenizdeki yoğun inci kullanımı sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir. İnciyi daha iyi kullanmanın yolu görseldeki gibi başka parçalarla birleştirmektir.

SAATLER

2

Saat görünümü tamamlayan en kullanışlı aksesuarlardan biridir. Harper's Bazaar'daki uzmanlara göre, erkek stiline daha yakın saatler moda. Stillerin çeşitliliği ve saat markalarının sayısı göz önüne alındığında, bu aksesuar herhangi bir kıyafet için geniş bir fiyat aralığında seçilebilir. Günlük kullanım için bir saat arıyorsanız ve gardırobunuza uymasını istiyorsanız, minimum miktarda ayrıntı ve nötr renkte bir kayış kullanın.

İPEK ŞAL

3

Tıpkı inci gibi doğru kullanılmadınğa ipek şallar da kişiyi yaşlı gösterebiliyor. İpek şalınızı fular olarak kullanmanın yanı sıra bir toka ya da bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Eğer boynunuza takmak istiyorsanız yüz cilt tonunuzu zenginleştirecek, gözlerinizin ve saçınızın rengini vurgulayacak bir renk seçin.

HAYVAN DESENLİ BASKILAR

4

Vogue'a göre, hayvan baskısı moda koleksiyonlarının sık görülen bir özelliği ve bu yıl son derece popüler. Hayvan baskılarını palto, etek, elbise ve taytlarda sık sık görüyoruz. Ancak doğru kullanılmadığında komik duruma da düşebilirsiniz. Ancak doğru kullanıldığı sizi cesur bir görünüme kavuşturabilir.

KİMONOLAR

5

Kimono stilleri hala popüler. Vogue'daki uzmanlara göre, bir elbise yerine bir kimono giyerek şık görünmenizi sağlayacağınızdan emin olabilirsiniz ya da bunları bir kot pantolona ve temel bir üst parçaya ekleyebilirsiniz. Sadece aşırıya kaçmayın.

ŞAPKALAR

6

Vogue'daki uzmanlara göre, geniş kenarlı şapkalar, asker kepi şapkalar, bantlar ve pekçok şey oldukça popüler. Ancak hangisinin size en uygun olduğunu bulmak için farklı türden şapka giymeyi denemekten çekinmeyin. Kıyafetinize uymasının yanı sıra yüzünüzün şekliyle de uyuşması önemlidir. Örneğin, geniş kenarlı bir şapka üçgen bir yüze sahip kadınlarda iyi görünmüyor ve yüzünü genişletiyor.

BRALETTE

7

Glamour'un belirttiği gibi, bir bralette ile hem çekici hem de cesur görüntüler yaratabilirsiniz. Etek, kot pantolon veya yüksek belli pantolona bir bralette ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir deri ceket, bir blazer veya bir hırka ile bir bluz giyebilirsiniz. Sıradan şeylerin değişebileceğini göreceksiniz. Eğer kışkırtıcılığı ve hassasiyeti bir araya getirmeyi başarabilirseniz, her yerde dikkatin merkezi olacağınızdan emin olabilirsiniz.

ERKEK TARZI GİYİM

9

Güzel görünümler yaratmak için kıyafetlerinizi bedeninize göre seçin. Giysileri erkeksi ve feminen detaylarla birleştirerek soğukluk ve sıcaklığın zıtlığı üzerinde çalışın. Parlak makyaj, gösterişli aksesuarlar ve çantalar ve yüksek topuklu ayakkabılar, erkek giysilerinin görünümünü mükemmel bir şekilde geliştirebilir.

YÜKSEK TOPUK

8

Çoğu zaman yüksek platform ayakkabılarının zarif ve şık göründüğü düşünülür. Ancak düşük platformlu ya da hiç platform bulunmayan diğer ayakkabı türlerini tercih etmek daha iyidir. Çünkü yüksek platformlu ayakkabılar, tüm vücudu orantısız gösterir. Yüksek topuklu ayakkabılar ise her zaman modaya uygundur.

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