Herkese ilham kaynağı olacak 9 moda sırrı

İNCİLER

İnci dezavantajı olan güzel bir aksesuardır. Kolyenizdeki yoğun inci kullanımı sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir. İnciyi daha iyi kullanmanın yolu görseldeki gibi başka parçalarla birleştirmektir.

SAATLER

Saat görünümü tamamlayan en kullanışlı aksesuarlardan biridir. Harper's Bazaar'daki uzmanlara göre, erkek stiline daha yakın saatler moda. Stillerin çeşitliliği ve saat markalarının sayısı göz önüne alındığında, bu aksesuar herhangi bir kıyafet için geniş bir fiyat aralığında seçilebilir. Günlük kullanım için bir saat arıyorsanız ve gardırobunuza uymasını istiyorsanız, minimum miktarda ayrıntı ve nötr renkte bir kayış kullanın.

İPEK ŞAL

Tıpkı inci gibi doğru kullanılmadınğa ipek şallar da kişiyi yaşlı gösterebiliyor. İpek şalınızı fular olarak kullanmanın yanı sıra bir toka ya da bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Eğer boynunuza takmak istiyorsanız yüz cilt tonunuzu zenginleştirecek, gözlerinizin ve saçınızın rengini vurgulayacak bir renk seçin.

HAYVAN DESENLİ BASKILAR

Vogue'a göre, hayvan baskısı moda koleksiyonlarının sık görülen bir özelliği ve bu yıl son derece popüler. Hayvan baskılarını palto, etek, elbise ve taytlarda sık sık görüyoruz. Ancak doğru kullanılmadığında komik duruma da düşebilirsiniz. Ancak doğru kullanıldığı sizi cesur bir görünüme kavuşturabilir.