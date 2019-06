Herkesin bilmesi gereken 10 farklı böcek ısırığı!

6. At (Sığır) sineği ısırığı

At sinekleri şişman bir kara sineği andırır. Sineklerin aksine at sinekleri çok acı verici bir şekilde ısırır ve insan kanını emer. İlk başta, 1 mm’den büyük olmayan küçük bir kırmızı nokta belirir. Sonra şişer ve kaşınmaya başlar. At sinekleri, tularemi ve şarbon gibi farklı hastalıkları bulaştırır, ancak çoğu zaman insanlardan ziyade sığırlara saldırırlar.

7. Bit ısırığı

Saçınızın çıktığı yerlerde, başınızda, boynunuzda ve kulaklarınızın arkasında sivrisinek ısırıklarına benzeyen küçük kırmızı noktalar fark ederseniz bu, baş biti veya kasık bitleri tarafından ısırıldığınız anlamına gelebilir. Eğer bu tür noktalar belinizde, karnınızda, ellerinizde veya bacaklarınızda da ortaya çıkarsa bitlenmiş olabilirsiniz. Bu ısırıklar birbirinden birkaç santim uzaklıktadır ve cildiniz sanki delinmiş gibi görünür. Bitler siper humması ve tifo gibi hastalıkları yayabilirler.

8. Tahtakurusu ısırığı

İlk bakışta, tahtakurusu ısırmaları, pire ya da sivrisinek sokması veya alerjik bir reaksiyon gibi görünür. Cilt kızarır, şişer ve kaşınmaya başlar. Ancak, tahtakurusu ısırığını tanımanın bir yolu vardır: Isırıklar birbirine çok yakındır ve cilt üzerinde küçük yollar gibi görünür. Tahtakurularının ısırıkları sivrisinek ısırıklarından çok daha acı vericidir. Eğer gece tahtakurusu ava çıkmışsa sabah vücudunuzda sayısız küçük yollar fark edebilirsiniz.